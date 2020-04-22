【政府大換班】劉江華：現時離任是適當時候，徐英偉更年輕能勝任

《經濟通通訊社２２日專訊》民政事務局局長劉江華今日就其離任發聲明指，現時離任也是
適當時候。新任的民政事務局局長徐英偉，更為年輕，具備領導能力、為人積極正面，必會勝任
新崗位，亦對不同人士表示謝意。
公務員事務局局長羅智光亦就其離任發聲明指，非常榮幸過去近三年出任公務員事務局局長
，公務員學院的規劃和紀律部隊職系架構檢討亦正在如火如荼地進行，並對不同人士表示謝意，
他指新任局長任重道遠，希望公務員同事全力支持他的工作。（ｂｎ）
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