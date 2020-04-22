【新冠肺炎】港鐵：下月將因應不同租戶個別情況，訂租金援助方案

《經濟通通訊社２２日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，已於二月至四月期間，在全綫

車站及旗下商場為中小型租戶提供租金減半的方案。公司亦按個別情況，為大型租戶提供適切支

援，以減輕商戶壓力。

港鐵續指，隨著疫情的變化，以及不同租戶受影響的程度不一，公司决定於五月份將會因應

不同租戶的個別情況、業務性質及規模，以訂定具體的租金援助方案，為他們提供最適切的支援

，並指旗下很多商戶均為多年的合作夥伴，會與商戶保持密切溝通，共渡現時的難關。

（ｂｎ）

