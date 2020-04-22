《小傳日記》油價仍疲弱，魚缸續受虐；油組擬出手，廿天線可守？

《小傳日記》當「孖屐」以為５月花期國原油合約順利轉倉可以鬆一口氣時，萬萬估唔到上

月嘅跌勢畀下一個月合約承接埋，拖累埋布油失守２０美金創１９年低，花旗國魚缸隔晚繼續跌

到一仆一碌。香江魚缸都繼續無運行，低開２５３點報２３５４０點，穿廿天線，早段一度挫

３１０點低見２３４８３點。不過好彩美股期貨喺亞洲時段回升，加上重磅藍戰士ＱＱ

（００７００）同神州移動（００９４１）跑出撐市，魚缸止跌轉升，最高見２３９３９點，漲

１４５點。最終埋單報２３８９３點，升９９點或升近半巴仙，主板成交９７０﹒５８億銀少

１２巴仙。國企指數報９６７０點，升５５點或升近１巴仙。

Ａ場兩市同樣低開高走。上證綜指報２８４３點，升１６點或升近１巴仙。深證成指報

１０６１７點，升１１０點或升逾１巴仙。兩市合計成交６０５９﹒７６億銀人仔，較上日少６

巴仙。

重磅藍戰士方面，生發發（００３８８）升２毫子，報２４２﹒６銀；ＱＱ升超２巴仙，報

４０９﹒４銀；神州移動漲近３巴仙，報６１﹒４５銀，係今日藍戰士榜首；友邦

（０１２９９）滑不足半巴仙，報７０﹒１銀；平保（０２３１８）揚不足半巴仙，報７７﹒８

銀；大象（００００５）跌近１巴仙，報３８﹒８５銀。



＊油價未止泄三桶油續跌，瑞信齊升價航空佬威霸＊



國際油價連續第二日大跌，紐油轉左倉後仍然唔止跌，仲拖埋布油落水，三桶油繼續下滑。

中石化（００３８６）滑近１巴仙，報３﹒７６銀；中石油（００８５７）跌超１巴仙，報

２﹒６８銀；中海油（００８８３）軟不足半巴仙，報８﹒２４銀；中海油服（０２８８３）企

穩，報５﹒８３銀。

近日瑞信就唱好中資航空佬，首都機場、國航、東航及南航都有得升目標價，中資航空佬造

好。首都機場（００６９４）跳起近７巴仙，報５﹒３９銀；國航（００７５３）同東航

（００６７０）升近４巴仙，分別報５﹒４銀及３﹒０５銀；南航（０１０５５）漲超５巴仙，

報３﹒６６銀。



＊人仔係咁跌內房沽盤現，資金又避險物管升勢現＊



人民幣中間價連跌兩日，今日落到去７﹒０９０３位置，加上近期銀保監又睇到實，講到如

果想拎間屋做抵押套現，要避免啲人掛羊頭賣狗肉，將啲錢用喺第二度，所以今日內房都潛水保

命，華潤置地（０１１０９）挫近１巴仙，報３０﹒８銀；融創中國（０１９１８）跌近１巴仙

，報３２﹒６５銀；碧桂園（０２００７）跌不足半巴仙，報９﹒４３銀；中國恆大

（０３３３３）同雅居樂集團（０３３８３）分別跌約近１巴仙及半巴仙，前者收報１２﹒７２

元，後者收報８﹒１１元。

近日個「孖屐」好似過山車咁上上落落，資金又要搵避險碼頭，其中物管股就最受歡迎，今

日好幾隻都破頂，碧桂園服務（０６０９８）漲近４巴仙，報３５銀；新城悅服務

（０１７５５）飛起近半成，報１７銀；中海物業（０２６６９）升近２巴仙，報８﹒６６銀；

雅生活服務（０３３１９）飛起近３巴仙，報３９﹒１銀；寶龍商業（０９９０９）漲近６巴仙

，報１２﹒５６銀。



＊手機需求降舜宇向下闖，阿里急急漲新服務登場＊



話說蘋果喺呢次疫情真係慘慘豬，好多分店都關門，另外有消息指好多工廠臨時工都被人炒

，因為無咁多訂單，搞到好多工人都無工開，今日手機股都潛下水，比亞迪電子（００２８５）

碌低近４巴仙，報１６﹒１元；丘鈦科技（０１４７８）滑五格，報８﹒７５銀；瑞聲科技

（０２０１８）潛四格，報３６﹒９５銀；舜宇（０２３８２）挫近１巴仙，報１０６﹒９銀；

鴻騰精密（０６０８８）平收，報１﹒５８銀。

據聞阿里健康（００２４１）推出「在線預約新冠核酸檢測服務」，最快一日內就拎到檢測

報告，消息刺激股價飛起近１１巴仙，報１８﹒９４銀。而野村發表研究報告，預料神州藥物銷

售係第二季會反彈，威高股份（０１０６６）漲逾７巴仙，報１２﹒５８銀；國藥

（０１０９９）鏟高逾２巴仙，報２０銀；中生製藥（０１１７７）踢高逾１巴仙，報

１１﹒０８銀；平安好醫生（０１８３３）今日又破頂，升穿過１２０銀，最後收漲逾７巴仙，

報１１４﹒７銀。請請！



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