【政府大換班】Ｕｂｅｒ冀與新任創科局長溝通，探討汽車共乘願景

《經濟通通訊社２２日專訊》Ｕｂｅｒ香港區總經理鍾志霆表示，對於薛永恆獲委任為創新
及科技局局長表示歡迎。在局長和香港政府致力重啟香港及推動本港經濟的同時，有信心能夠為
協助本港經濟復甦作出貢獻。
Ｕｂｅｒ指，期待與局長溝通，探討如何在本地實現汽車共乘的願景，並指已準備就緒，在
香港投入更多的資源，通過擴展各項創新服務，吸引並加強人才培訓，推動香港長遠經濟增長。
（ｂｉ）
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