【新冠肺炎】宏利：中國國債吸引，具避險價值

《環富通基金頻道２２日專訊》隨著２０１９新型冠狀病毒病在全球擴散，加上環球經濟增

長前景未明，市場自２月底以來出現幾乎前所未見的波動。為此，各國央行已推出大規模刺激措

施，以應對金融市場急跌的情況。宏利投資管理固定收益高級投資組合經理陳珮珊認為，雖然市

場還需要一些時間才可完全渡過這次危機，但目前正是回顧跌市期間中國債市表現的適當時候。



＊中國債券年初至今的表現＊



中國和美國綜合債券是今年唯一取得正回報的兩大固定收益市場。美國綜合債券上升

２﹒２３％，中國綜合債券則升１﹒１４％。

同期，中國政府債券報升０﹒９３％，而中國企業債券則升０﹒２２％。以本幣計，中國綜

合債券高收３﹒０２％，當地政府債券升２﹒８１％，企業債券則走高２﹒０８％。在這段時期

，人民幣兌美元下跌１﹒２４％。



＊波幅和相關性依然偏低＊



即使在極端市況下，中國債券波幅仍然偏低。根據年初以來的每日回報，當地債券以年率計

的標準差為５﹒３％，與其他環球債市相比屬最低水平。同樣地，期內中國債券與其他主要債市

的相關性也屬偏低。當該行審視年初至今的每日回報時，中國債券與美國和歐洲債券的相關性分

別為０﹒１６及０﹒２６３。這些水平與長期相關性（十年回報）接近。



＊中國政府債券孳息率的最近表現＊



在面對經濟衝擊初期，人行的反應克制，只對貨幣政策作出輕微調整，並無像其他國家般採

取更積極的刺激措施，當中美國聯儲局的措施尤其進取。聯儲局在３月３日首次減息５０基點，

其後不久再於３月１５日第二次減息，幅度達１００基點，使目標利率降至０％至０﹒２５％區

間。

臨近３月底，人行把七天回購協議利率由２﹒４％下調至２﹒２％，是２０１５年以來最大

幅度地調低向銀行提供貸款的利率，可能預示人行日後將會採取更大規模的貨幣政策行動。

在２０１９新型冠狀病毒疫情爆發初期，中國的應對行動迅速，專注減輕企業的流動資金壓

力，尤其是中小型企業。中國亦致力對最受疫情重創的地區及行業提供定向支持。就此而言，人

行在２月初透過公開市場操作注入約１﹒３萬億元人民幣的淨流動資金，其後亦於月內推出更多

計劃，包括降低股份制銀行的存款準備金率１００基點，以及下調中期借貸便利利率１０基點。

此外，當局在２月調低貸款市場報價利率１０基點，但於３月維持該利率不變。

中國當局至今的回應較為溫和，原因之一是當地市場反應不太激烈。中國股市上月跌約

１０％，但其他地區的跌幅則超過３０％。因此，中國金融市場並無面對類似其他已發展市場程

度的流動資金壓力。事實上，該行並無觀察到在岸企業債券息差顯著擴闊，新發行債券市場的運

作亦正常。

因此，自年初以來，十年期中國政府債券孳息率僅下跌約５５基點至２﹒５９％。美國國庫

債券孳息率於同期則跌１０７基點至０﹒８４％。相應之下，十年期中國政府債券與美國國庫債

券息差目前已擴闊至１﹒９９％，是２０１１年底以來的最大差距。



＊未來將進一步放寬貨幣政策＊



雖然中國初期的政策以減輕流動資金壓力及支持工業活動回升為重點，但該行相信，中國政

府將需要加大刺激力度，以提振需求和支持增長，尤其是目前經濟活動實際上已經停頓，環球經

濟正步向嚴重衰退。市場評論員目前預期，中國經濟將於２０２０年第一季大幅收縮，其後在下

半年輕微復甦。實質國內生產總值很可能錄得低單位數增長。該行認為，中國的經濟增長前景尤

其充滿挑戰，預料當地出口需求將於未來數月顯著減少，並需要更多刺激措施以支持增長。與此

同時，該行認為政策支持的程度應不會達到２００８年過度刺激經濟的水平。

整體來說，中國政府致力維持平衡，在支持經濟增長的同時，也會確保金融市場穩定。此外

，任何新措施都應會包含貨幣和財政政策。最重要的是，人行須保持龐大空間，必要時能夠進一

步減息，但在減息時應保持審慎和耐性。



＊中國信貸展望＊



病毒大流行對中國經濟的影響，將集中於外部需求方面。中國出口業所承受的下行壓力，應

類似２０１８至２０１９年中美貿易戰期間所經歷的情況。中國亦可能加推貨幣和財政措施，以

推動經濟復甦。至於油價急跌方面，該行認為整體上對中國有利，因為中國的石油需求約７０％

依賴進口，因此石油回落將利好其經常帳和外匯儲備。此外，能源價格下跌應可減輕通脹壓力，

讓當地有更多放寬貨幣政策的空間。

在落實政府的財政刺激政策方面，中國國有企業及地方政府融資平台應繼續擔當重要角色，

但與２０１５年的上一個周期相比，它們的發揮空間顯著減少。這是由於地方政府的債務水平普

遍上升。預料新注入的流動資金，將主要流向優質國有企業和地方政府融資平台。評級較低的國

有企業╱地方政府融資平台及民營企業（在岸評級為ＡＡ級或以下）可能面對更沉重的流動資金

壓力，違約率或會因而上升。

中國房地產業方面，２０１９新型冠狀病毒疫情爆發導致營運中斷，亦對發展商造成負面影

響，因為來自房地產銷售的現金流減少，將引發再融資風險。至今，政府已放寬當地的限售令，

並提供充足的在岸流動性，以支持房地產業。然而，如果房地產銷售仍然呆滯，融資渠道有限及

到期債務沉重的小型發展商，將容易受到影響。自疫情爆發以來，私人發展商的違約數目不斷上

升。另一方面，主要發展商（同樣是活躍於離岸債市的發行商）大部分擁有充裕的流動資金，能

夠在未來１２個月償還債務，因此佔有優勢可克服目前經濟低迷時期。該行的研究所覆蓋的發展

商，雖然正恢復銷售和建造活動，但房地產需求仍然疲軟，因此預計有關活動不會出現Ｖ形反彈

。該行亦認為，目前形勢將加快市場整合，可能面對資金緊絀的小型發展商，將會被領先的發展

商和國有企業奪去市場份額。

在實質經濟轉弱的情況下，中國銀行業很可能面對資產質素壓力，同時保險和證券公司或會

受資本市場表現遜色影響。儘管如此，中國最大型銀行的資產質素及資本流足比率處於多年來高

位，因此仍穩佔優勢。此外，這些銀行向地方政府融資平台及受產能過剩困擾的行業貸款不多。

與其他主要經濟體相比，中國金融體系應相對穩健，尤其是中國金融體系已在２０１７至

２０１９年期間經歷去槓桿過程，而且內地股市至今抵禦危機的能力勝於其他地區。此外，中國

政府在確保金融市場穩定方面的往續卓越。



＊人民幣觀點＊



儘管人民幣兌美元下跌約１﹒２４％，但該行目前預料人民幣將於未來數月繼續窄幅上落。

鑑於聯儲局實際上已把利率降至零，美元從現水平大幅升值的動力應會減弱。儘管當地經濟前景

已顯著轉弱，中國以緩慢平穩的步伐推行貨幣刺激措施，可望維持相對於其他國家的息差優勢，

這將為人民幣帶來支持。



＊總結＊



在２０１９新型冠狀病毒病危機下，中國債券再次展現與其他環球債券的低相關性，以及在

前所未見的環境下作為相對避險資產的價值。另外，從絕對孳息率角度來看，中國政府債市仍是

最吸引的市場之一，而且相對其他已發展債市的孳息優勢也可望維持。與此同時，中國政府致力

緩慢平穩地實行貨幣刺激措施。長遠而言，隨著中國債券逐步獲納入指數，這個主題將吸引更龐

大的資金流入，加上外國投資者對中國債券的投資依然不足，該行預計相關需求將持續增長。

（ｈｏ）

