美期回升兼重磅股撐市，港股收２３８９３升９９點，廿天線失復得

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚６月紐約期油曾瀉７成，繼續拖累市氣氛，美股三大指數

各挫約３％；同時增加市場避險情緒，美元指數曾升至１００﹒４８的兩星期高位。港股受外圍

影響開挫２５３點報２３５４０點，失守二十天線（約２３７３３點）。當中三桶油繼續捱沽，

以及藍籌股全線下跌，港股最多曾跌３１０點低見２３４８３點。

午後，美股三大指數期貨回升，１０年期美國國債收益率亦止跌回穩，Ａ股同樣轉強，加上

重磅股如中移動（００９４１）及騰訊（００７００）反彈，港股最多曾由跌轉升１４６點高見

２３９３９點。最終二十天線失而復得，全日收報２３８９３點，升９９點或升０﹒４２％，主

板成交９７０﹒５８億元增１２﹒４％。國企指數報９６７０點，升５５點或升０﹒５７％。

Ａ股同樣反彈，上證綜合指數報２８４３點，升１６點或升０﹒６０％。深證成分指數報

１０６１７點，升１１０點或升１﹒０５％，總成交６０５９１﹒７６億元人民幣。

重磅股方面，騰訊升２﹒２％，報４０９﹒４元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒０７％，

報７０﹒１元；匯豐控股（００００５）跌０﹒７７％，報３８﹒８５元；中國移動升

２﹒６７％，報６１﹒４５元為最佳表現藍籌；香港交易所（００３８８）升０﹒０８％，報

２４２﹒６元。



＊隔晚亦６月紐約期油曾瀉７成，Ｆ三星原油期急瀉四成六＊



隔晚原油期貨再瀉，今日石油股及相關ＥＴＦ大瀉。將６月期油合約全數轉至９月的Ｆ三星

原油期（０３１７５）急瀉４６﹒０８％，報１﹒７９元；ＦＧＸ原油（０３０９７）挫

１２﹒２３％，報１﹒６５元；中海油（００８８３）跌０﹒３６％，報８﹒２４元；中石油

（００８５７）跌１﹒１１％，報２﹒６８元；中石化（００３８６）跌０﹒７９％，報

３﹒７６元。

中移動３月移動客戶總數９﹒４６億戶，淨增４１３﹒４萬戶；４Ｇ客戶則錄７﹒５２億戶

，淨增６５８﹒３萬戶；５Ｇ客戶則淨倍增１６３２﹒４萬戶，至３１７２﹒３萬戶，帶動板塊

普遍回穩，中移動漲２﹒６７％，報６１﹒４５元；中國聯通（００７６２）漲０﹒４１％，報

４﹒９元；中國電信（００７２８）無升跌，報２﹒５５元；中國鐵塔（００７８８）升

０﹒５８％，報１﹒７２元。

農業農村部的監測數據顯示，３月份能繁母豬恢復提速，存欄按月增長２﹒８％，實現連續

６個月增長。農業農村部豬肉價格高峰可能出現在９月份前後。豬肉股普遍上升。中糧肉食

（０１６１０）抽高１０﹒６６％，報２﹒７元；萬洲國際（００２８８）升１﹒５９％，報

７﹒６６元；雨潤食品（０１０６８）升６﹒９％，報０﹒６２元；惠生國際（０１３４０）無

升跌，報０﹒０５７元。

內需股全面向好，中國旺旺（００１５１）升２﹒２４％，報５﹒４８元；康師傅

（００３２２）急漲６﹒９６％，報１３﹒８４元；華潤啤酒（００２９１）升２﹒２８％，報

３５﹒９元；青島啤酒（００１６８）走高４﹒０４％，報４３﹒８元。



＊新經濟股持續強勢，平醫連續７日破頂兼抽高７％＊



新經濟股持續強勢。連續第７日創新高的平安好醫生（０１８３３）飆７﹒２％，報

１１４﹒７元；連續４日破頂的阿里健康（００２４１）急彈１０﹒８９％，報１８﹒９４元；

美團點評（０３６９０）升２﹒７９％，報１０１﹒３元；阿里巴巴（０９９８８）升

０﹒６９％，報２０５﹒６元；閱文集團（００７７２）升２﹒３５％，報３０﹒５５元。

醫療器材股同樣隨市造好，愛康醫療（０１７８９）彈５﹒１７％，報２３﹒４元；春立醫

療（０１８５８）抽８﹒７４％，報４８﹒５元；微創醫療（００８５３）飆９﹒８２％，報

１８﹒７８元；威高股份（０１０６６）升７﹒１６％，報１２﹒５８元；啟明醫療

（０２５００）升７﹒８１％，報５８﹒７元。

瑞信唱好航空股，板塊普遍上揚。獲升至跑贏大市評級的首都機場（００６９４）漲

６﹒７３％，報５﹒３９元；獲升至跑贏大市評級的南方航空（０１０５５）走高５﹒４８％，

報３﹒６６元；獲升三成三目標的東方航空（００６７０）升３﹒７４％，報３﹒０５元；獲升

兩成四目標價的中國國航（００７５３）升３﹒６５％，報５﹒４元；中銀航空租賃

（０２５８８）跌０﹒１％，報５１﹒２元。（ｋｓ）

