《鍾之日記》高官大執位，冀換新氣象

《鍾之日記》４月２２日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



特區政府問責高官大執位，國務院今日（２２日）上午公布，根據行政長官林鄭月娥提命作

出最新安排：聶德權離任政制及內地事局，平調至公務員事務局擔任局長，其職位由入境處處長

曾國衞接任；機電工程署署長薛永恆接替楊偉雄，出任創新及科技局局長；勞工及福利局副局長

徐英偉接替劉江華，出任民政事務局局長。金融發展局行政總監許正宇接替劉怡翔，出任財經事

務及庫務局局長。

財資市場較為關心新任財庫局局長－－現年４３歲的許正宇，他曾出任特區政府政務主任，

於２００３年離開政府後轉職商界發展，其後在香港交易所工作長達十多年，並自２０１９年起

出任香港金融發展局行政總監至今。

許正宇在今日的上任記者會上以２００３年沙士時期的歌曲「香港心」形容心情，相信這一

刻要有決心、勇氣和堅忍，眾人同心做事。他認為目前本港雖然面對困難和挑戰，但香港的金融

基因未有改變，未來可以在香港作為集資中心的基礎上用好優勢，強化資產管理業務，用好香港

聯繫內地和國際的特點，在金融科技和綠色科技方面努力。



＊中港股市齊齊反彈＊



憧憬新人事新氣象，香江魚缸今早低開後回穩，Ａ股同樣轉強，加上重磅股如中移動

（００９４１）及騰訊（００７００）反彈，港股由跌轉升１４６點最高見２３９３９點，全日

收報２３８９３點，升９９點或升０﹒４２％，主板成交９７０﹒５８億元增１２﹒４％。

滬深股市低開高走，股王貴州茅台（滬：６００５１９）公布業績後帶動酒股上漲，令滬綜

指半日跌幅收窄，午後更倒升，最終收報２８４３﹒９８點，升０﹒６％。兩市成交６０６０億

元人民幣，按日減少６﹒７％。



＊中行油產品好友要平倉，Ｆ三星原油期突轉倉遭狠拋＊



新冠疫情導致全球原油供過於求，而市場暫看不到結束的跡象，外圍油市恐慌持續，５月布

蘭特原油合約周二（２１日）低見每桶１７﹒５１美元，曾觸及２００１年１１月以來１９年低

位。而５月美國原油期貨從負值區域反彈，到期時報每桶１０﹒０１美元。而交投最活躍的６月

美國原油期貨暴瀉４３％，收報每桶１１﹒５７美元。

國際原油期貨崩盤直接影響國內相關產品的投資。中國銀行（０３９８８）公布，旗下的「

原油寶」產品的美國原油合約參考ＷＴＩ原油５月期貨合約ＣＭＥ官方結算價－３７﹒６３美元

╱桶為有效價格，代表旗下「原油寶」產品將遭遇負值清算，即投資者不僅完全虧損本金甚至還

要賠償銀行。有投資者質疑，根據「原油寶」協議，跌至２０％保證金時強平，為何當日不強平

？中行客服回應稱，「原油寶」的最後交易日是４月２０日，根據規定，若為最後交易日，則交

易時間為上午９點至晚上１０點，超過晚上１０點銀行則不會進行強平操作。持有「原油寶」而

出現巨虧的投資者這次真的是欲哭無淚，據報已有投資者欲集體訴訟。

本地方面，跟蹤紐油期貨的ＥＴＦ基金Ｆ三星原油期（０３１７５）昨晚突然宣布，將現有

６月期油悉數沽售，並轉倉至９月期油合約。管理人解釋，有關決定是根據當前異常和極端的市

場情況採取的一次性及臨時的措施，而今次「低賣」６月合約，「高買」９月合約，將令基金購

買的合約數量降低。而就算轉倉，９月合約價格可能會大幅下跌至零或負值，管理人坦言，該

ＥＴＦ的資產淨值有可能跌至零，投資者仍有ｔｏｔａｌ ｌｏｓｓ的風險。

Ｆ三星原油期今次的舉動即惹來投資者的口誅筆伐，先不論中途轉倉的價差大幅增加基金的

購貨成本；更重要的是該基金本應是１００％追逐即月期油，如今突然更改條款，轉楂９月合約

無疑會增加投資者的心理壓力，若然油價短期反彈，基金也更難追回此前損失，對投資者而言更

是「無仇報」。

Ｆ三星原油期今日遭大幅拋售，收瀉４６﹒１％，報１﹒７９元，續刷上市新低；連帶另一

隻１００％持有１２月合約的ＦＧＸ原油（０３０９７）也收挫１２﹒２％。

石油股則靠穩，中石油（００８５７）跌１﹒１％，中石化（００３８６）軟０﹒８％。



＊線上醫療股「疫」市當炒，阿里健康市值超長和＊



線上醫療股近日成為「疫」市奇葩，阿里健康（００２４１）及平安好醫生（０１８３３）

兩隻網上醫療股今日更雙雙破頂。阿里健康收飆１０﹒９％，一度高見１９﹒４元。而好醫生更

延續此前強勢，盤中更突破１２０元關口，見１２３﹒３元的新高，收市亦大漲７﹒２％，成交

金額更超越其母企平保（０２３１８）。

今年以來已累升逾１倍，阿里健康已累升１﹒１３倍，平安好醫生亦累升１﹒１倍。阿里健

康的市值已達２４５０億元，超越中信股份（００２６７）、長和（００００１）、銀娛

（０００２７）等合共３１隻藍籌。至於平安好醫生市值今日亦突破１２００億元，達１２２４

億元。

阿里健康昨公布，聯合美年大健康天貓旗艦店、迪安健檢天貓旗艦店等，推出在線預約新冠

肺炎核酸檢測服務。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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