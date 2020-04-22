【國務會議】李克強：加強農村貧困人口幫扶，困難家庭應保盡保

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國務院總理李克強２１日主持召開國務院

常務會議，部署加大對貧困人口、低保人員和失業人員的幫扶保障力度。會議指出，應對當前經

濟發展面臨的前所未有挑戰，必須採取更有針對性的措施，加大基本民生保障和兜底力度。



＊扶貧小額信貸還款期限延至今年底＊



會議提出，一要加強農村貧困人口幫扶。國家重大項目建設優先安排貧困勞動力務工，擴大

以工代帳投資建設領域和實施範圍、將勞務報酬比例由１０％提高至１５％，拓展扶貧車間、公

益崗位等就地就近就業機會。將扶貧小額信貸還款期限延長至今年底。對受疫情影響可能存在返

貧、致貧風險的人員加強摸底排查，做好幫扶。對有勞動能力的貧困邊緣人口，可納入扶貧小額

貸款貼息、技能培訓等扶貧政策給予支持。積極採取措施促進貧困地區特色產品擴大銷售，增加

農民收入。

二要對符合低保條件的城鄉困難家庭做到應保盡保，及時將未參加失業保險且收入低於低保

標準的農民工等失業人員，納入低保、救助等範圍。對受疫情影響遭遇暫時困難的人員做好臨時

救助。

三要在落實落細今年已出台的延長大齡失業人員領取失業保險金期限、階段性實施失業補助

金、提高價格臨時補貼標準等失業人員幫扶措施基礎上，進一步將失業保險保障範圍擴大至城鄉

所有參保失業人員。其中，將去年１月以來參保不足１年的失業農民工階段性納入保障範圍。

