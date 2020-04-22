【抗疫維穩】市場監管總局：做好防疫用品領域認證專項整治

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家市場監管總局召開落實統籌推進疫情

防控和經濟社會發展工作電視電話會議，要求深入整頓和規範認證市場，全力做好口罩、防護服

等防疫用品領域認證活動專項整治行動。要進一步加強防疫物資和重點民生商品價格監管，嚴厲

打擊哄抬價格、串通漲價、價格欺詐等違法行為，維護市場價格秩序。要毫不放鬆抓好疫情防控

，積極助力疫情防控國際合作。

