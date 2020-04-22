【期油負價】中石油湛江倉庫增加原油期貨啟用庫容至５０萬立方米

《經濟通通訊社２２日專訊》上海國際能源交易中心（ＩＮＥ）公布，同意中石油

（００８５７）（滬：６０１８５７）旗下中石油燃料油有限責任公司位於廣東湛江庫容由４０

萬立方米增加至５０萬立方米，核定庫容按７０萬立方米執行。

因全球儲油能力已經見頂，美國原油期貨價格周一（２０日）跌至負值，代表沒有買家願意

購買原油期貨，不過該價格周二（２１日）已反彈回正值。（ｅｙ）

