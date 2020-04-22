全國昨新增新冠肺炎確診３０宗，黑龍江錄７宗本土病例

《經濟通通訊社２２日專訊》據國家衛健委最新通報，４月２１日全國報告新增確診病例
３０宗，其中境外輸入個案佔２３宗，７宗為本土病例，全數來自黑龍江。昨無新增死亡；新增
疑似病例３宗；新增治癒出院病例２８宗。
截至４月２１日，全國累計確診病例８２７８８宗，累計死亡人數４６３２人；現有確診病
例１００５宗，其中重症７８宗；現有疑似病例３５宗；累計治癒出院病例７７１５１宗。
境外輸入現有確診病例８１１宗，其中重症病例４１宗，現有疑似病例３０宗。累計確診病
例１６１０宗，累計治癒出院病例７９９宗。
累計收到港澳台地區通報確診病例１４９９宗，香港新增４宗至１０２９宗（６５０人出院
，４人死）；澳門維持４５宗（２４人出院）；台灣４２５宗（２１７人出院，６人死）。
湖北省無新增確診病例，全省累計確診６８１２８宗；亦無新增死亡病例，全省累計死亡病
例４５１２宗；新增治癒出院病例５宗，累計至６３５１９宗；現有確診病例９７宗，其中重症
病例１５宗。目前沒有疑似病例。
＊新增無症狀感染者４２人＊
全國昨天新增無症狀感染者４２人，其中境外輸入個案僅佔７人。當日１名患者轉為確診病
例。當日解除隔離４２人。目前尚在醫學觀察共有９９１名無症狀感染者，其中境外輸入佔１７
２人。（ａｃ）
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