全國昨新增新冠肺炎確診３０宗，黑龍江錄７宗本土病例

《經濟通通訊社２２日專訊》據國家衛健委最新通報，４月２１日全國報告新增確診病例

３０宗，其中境外輸入個案佔２３宗，７宗為本土病例，全數來自黑龍江。昨無新增死亡；新增

疑似病例３宗；新增治癒出院病例２８宗。

截至４月２１日，全國累計確診病例８２７８８宗，累計死亡人數４６３２人；現有確診病

例１００５宗，其中重症７８宗；現有疑似病例３５宗；累計治癒出院病例７７１５１宗。

境外輸入現有確診病例８１１宗，其中重症病例４１宗，現有疑似病例３０宗。累計確診病

例１６１０宗，累計治癒出院病例７９９宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例１４９９宗，香港新增４宗至１０２９宗（６５０人出院

，４人死）；澳門維持４５宗（２４人出院）；台灣４２５宗（２１７人出院，６人死）。

湖北省無新增確診病例，全省累計確診６８１２８宗；亦無新增死亡病例，全省累計死亡病

例４５１２宗；新增治癒出院病例５宗，累計至６３５１９宗；現有確診病例９７宗，其中重症

病例１５宗。目前沒有疑似病例。



＊新增無症狀感染者４２人＊



全國昨天新增無症狀感染者４２人，其中境外輸入個案僅佔７人。當日１名患者轉為確診病

例。當日解除隔離４２人。目前尚在醫學觀察共有９９１名無症狀感染者，其中境外輸入佔１７

２人。（ａｃ）

