《經濟通通訊社２２日專訊》國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，國家稅務總局納稅服務
司副司長、一級巡視員韓國榮表示，「銀稅互動」貸款規模快速增長，２０１９年全國的「銀稅
互動」貸款的筆數超過了前四年的總和，今年一季度已發放「銀稅互動」貸款７５萬筆，超過了
２０１９年的一半，愈來愈多的小微企業從中受益。
「銀稅互動」是指從２０１５年開始，稅務、銀保監部門和銀行業金融機構合作，幫助企業
將納稅信用轉化為融資信用，緩解企業融資難題的政策措施。（ｊｔ）
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22/04/2020 16:02
【抗疫維穩】國稅局：首季「銀稅互動」貸款已超去年全年一半
《經濟通通訊社２２日專訊》國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，國家稅務總局納稅服務
司副司長、一級巡視員韓國榮表示，「銀稅互動」貸款規模快速增長，２０１９年全國的「銀稅
互動」貸款的筆數超過了前四年的總和，今年一季度已發放「銀稅互動」貸款７５萬筆，超過了
２０１９年的一半，愈來愈多的小微企業從中受益。
「銀稅互動」是指從２０１５年開始，稅務、銀保監部門和銀行業金融機構合作，幫助企業
將納稅信用轉化為融資信用，緩解企業融資難題的政策措施。（ｊｔ）
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