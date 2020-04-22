【抗疫維穩】農發行首季累計信貸投放４９９０億元，不良貸款雙降

《經濟通通訊社２２日專訊》中國農業發展銀行公布，２０２０年一季度，累計信貸投放

４９９０億元（人民幣．下同），同比多投放８５１億元。季末，全行人民幣各項貸款餘額

５﹒８３萬億元，比年初增加２４１５﹒６１億元，同比多增５５２﹒３２億元；不良貸款實現

雙降，資本充足率保持穩定。一季度，全行累計發放復工復產貸款２１０１﹒８７億元，支持企

業３７２２家，其中發放中小微型企業復工復產貸款佔比８１％。（ｗｌ）

