【華為動向】華為發２０億５年期債券，境內債市累計融資１２０億

《經濟通通訊社２２日專訊》華為投資控股有限公司２０２０年度第３期中期票據今日正式
開啟申購，期限為５年，發行規模為２０億元（人民幣．下同），利率區間為２﹒８０％－
３﹒４０％，申購期至４月２３日１７：００截止。這已經是華為今年內第３次在境內發行中期
票據融資，此前２次已累計融資４０億元。而在２０１９年，華為也兩次在境內債券市場融資，
２０１９年累計發行中期票據融資６０億元。截至目前，華為於境內債市累計融資１２０億元。
（ｗｌ）
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