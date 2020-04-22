【ＦＯＣＵＳ】港元走強難言天晴，聯匯基石不容有失

【ＦＯＣＵＳ】失業率惡化、評級兩連降、全年ＧＤＰ預測恐再削……深陷內外交困的香港

經濟，本幣卻連續第二天觸及７﹒７５強方兌換保證水平。繼周二（２１日）沽出１５﹒５億港

紙買入美元，錄２０１５年來首次後，金管局今早再入市沽出港紙２７﹒９億元。

港元「洛陽紙貴」似與經濟基本面並不匹配，坊間對此的普遍解釋是套利交易；另一解釋則

是內地資金看好港元計價資產湧入。金管局沽港元及聯儲持續放水，理論上將推升銀行間市場流

動性，惟貸存比率高企，加上內地增長急降，香港經濟和地緣政治前景仍挑戰重重。



＊套息推動，經濟基本面未顯匹配＊



３月升值０﹒５５％（２００３年以來最佳月度表現）的港元，昨日愈升愈有並觸及

７﹒７５強方兌換保證水平，錄４年來首次；隨後引發金管局入市干預，連續兩日共沽貨

４３﹒４億元買入美元。

港元「洛陽紙貴」，與去年６月時場景似曾相識，當時兌美元短短３個交易日即狂飆

０﹒３％。不過時隔大半年，香港情勢早已不可同日而語，不單失業率連升６個月至近十年最高

、７個月內兩度遭國際評級機構惠譽降信用評級，港府近日再放風稱，全年ＧＤＰ萎縮１﹒５％

的預測或進一步下調；換言之，港幣強勢與經濟基本面並不匹配。

香港金管局總裁余偉文就指，近期港元匯率偏強，主要是由於市場套息活動及股票投資相關

的港元需求均有所增加；財政開支增加亦會令港元需求上升。

以今日一個月銀行間同業拆息（Ｈｉｂｏｒ）為例，其與同期Ｌｉｂｏｒ（倫敦美元同業拆

息）的息差高達８７點子；而北水淨買入港股繼３月創下１３９７億元的歷史新高後，本月截至

周二再流入逾２９８億元。



＊流動性難言寬鬆，不確定性仍大＊



金管局沽港元及聯儲持續放水，理論上將推升銀行間市場流動性，連同較早時減發的５０億

港元外匯基金票據，本港銀行體系總結餘周四（２３日）將重返６００億關口之上

（約６３４億）；更有機構估算，未來數月或增至逾１０００億元。

此是否意味本港流動性充足、資金成本易跌難升？若留意最新數據，２月港元貸存比率由１

月底的８９﹒４％微升至８９﹒９％，反映銀行放貸資金並不鬆動；此外，２月所有存款按年微

增１﹒９％，相比之下，當月新加坡的非居民存款則同比勁升２９％，兩地反差進一步擴大。

香港經濟前景曙光未現，惟套息交易活躍帶動本幣價值上升及港紙這張「美元兌換券」吸引

力未減，再證聯系匯率這塊香港金融穩定的基石不容有失。展望未來，資金會否一如金融海嘯後

般隨全球量寬再次蜂湧香港？內地經濟增速的放緩程度、中美再打「香港牌」的地緣政治角力，

都將添加巨大不確定性，勿因「強勢港元」而掉以輕心！

