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22/04/2020 07:53

【企業盈警】山水水泥（００６９１）料首季歸屬股東虧損大增

　　《經濟通通訊社２２日專訊》山水水泥（００６９１）公布，預期截至３月３１日３個月虧
損約４﹒５４億元人民幣，較去年同期虧損增加約６６﹒７％，而歸屬於權益股東的虧損亦增約
８１﹒４％，至約３﹒８３億元人民幣。
　　該集團指，虧損增加主因水泥熟料生產基地位處內地北方，受季節影響，冬季停窯，第一季
多為虧損，加上受新冠肺炎疫情影響，致企業延遲復工，水泥銷售量減少所致。
　　該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

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