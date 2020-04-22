【企業盈警】山水水泥（００６９１）料首季歸屬股東虧損大增

《經濟通通訊社２２日專訊》山水水泥（００６９１）公布，預期截至３月３１日３個月虧

損約４﹒５４億元人民幣，較去年同期虧損增加約６６﹒７％，而歸屬於權益股東的虧損亦增約

８１﹒４％，至約３﹒８３億元人民幣。

該集團指，虧損增加主因水泥熟料生產基地位處內地北方，受季節影響，冬季停窯，第一季

多為虧損，加上受新冠肺炎疫情影響，致企業延遲復工，水泥銷售量減少所致。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

