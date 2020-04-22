《日入而息》政府５名問責局長換人，金管局再入市沽港元

《今天重點》﹡國務院任命港府５局長，曾國衞掌政制及內地事務局；林鄭月娥稱對５位新

局長的要求及期望沒有改變；深信５名新局長能勝任，迎難而上為香港服

務；是次官員調動與兩辦及政府新聞稿完全無關；是次主要官員任命原則為

用人為才；史美倫稱許正宇勝任財庫局局長，期待與其團隊合作；許正宇稱

香港雖面對困難和挑戰，惟金融基因未改變；曾國衞稱未來主要工作為選舉

事務，有信心能勝任

﹡金管局兩日三度出手，再向銀行體系注入１５﹒５億元；華僑永亨料未來港

匯將再走強，觸發金管局再度出手



《即日市況》﹡美期回升兼重磅股撐市，港股收２３８９３升９９點，廿天線失復得



《深滬股市》﹡滬綜指低開高走收升０﹒６％，股王茅台刷新歷史新高



《美元匯價》﹡歐元兌美元短線整固，低位吸納可博反彈；歐元最新報１﹒０８７９╱

８２，日圓最新報１０７﹒６１╱６２



《公司業績》﹡中滙集團（００３８２）中期多賺５８％，派中期息４﹒９港仙

﹡香港寬頻（０１３１０）中期純利按年跌３３﹒７％，中期息３７仙

﹡聯通（００７６２）首季純利３１﹒６６億元人民幣，按年跌１３﹒９％



《公司資訊》﹡中石油（００８５７）強調提質增效，中石化（００３８６）要求現金為王

嚴控槓桿

﹡中行（０３９８８）確認「原油寶」結算價負值，持好倉者需補交割款；中

行回應「原油寶」不強平質疑：已過交易時間

﹡大唐環境（０１２７２）發行本年度第二期超短期融資券

﹡中生製藥（０１１７７）獲副主席鄭翔玲增持１００萬股

﹡申港控股（０８６３１）主席羅名譯昨日出售公司１﹒７７％股權

﹡同程藝龍（００７８０）同程旅遊ＡＰＰ及同程藝龍小程序更名為同程旅行

﹡亞信科技（０１６７５）建議更換畢馬威為核數師

﹡東曜藥業（０１８７５）委任劉軍為首席運營官

﹡阿里巴巴（０９９８８）升級「新國貨計劃」，扶持國貨品牌

﹡新威工程（０８６１６）公開超購近３４倍，一手中籤２０％

﹡報道指聯想控股（０３３９６）旗下君聯資本１２億投資青桔單車，滴滴未

回應

﹡新加坡油企興隆遭當地警方調查

﹡新維國際（０８０８６）擬折讓１２﹒５％配股，淨籌２０７３萬還債

﹡電視廣播（００５１１）收到潛在買家意向，正考慮套現星美債券

﹡贛鋒鋰業（０１７７２）主要股東擬減持不少於４２０萬股Ａ股

﹡ＡＳＭ太平洋（００５２２）未見第二季有大量訂單取消

﹡奧園健康（０３６６２）收購樂生活智慧社區服務８０％股本，涉２﹒４８

億元人民幣

﹡中國平安（０２３１８）截至去年末實現可持續保險額逾１２１萬億元

﹡中聯通（００７６２）３月４Ｇ用戶淨增２１０﹒９萬戶至２﹒５５億戶

﹡中滙（００３８２）職業教育培訓業務將成新收入增長點，整體學生人數達

標

﹡香港寬頻（０１３１０）５Ｇ在本港不會取代固網寬頻，疫情日間上網流量

升五成

﹡盛業資本（０６０６９）附屬向雲南國際信託出售應收帳款，涉７７８０萬

元人民幣

﹡上市委員會譴責鼎益豐（００６１２）５名現任或前任執行董事



《國企紅籌》﹡中國建築國際（０３３１１）未審核首季經營溢利跌兩成至１７億元



《神州民企》﹡陳明獲委任為樂遊科技（０１０８９）營運總監



《中國要聞》﹡銀保監表示「房抵貸」貸款如果流入樓市要堅決糾正；包商銀行重組有序推

進，加強中小銀行治理；近期被售賣銀行業客戶信息大部分系黑客偽造；疫

情衝擊不良貸增，首季保險賠付３０１９億；首季末普惠型小微企貸款增近

２６％，利率降；對受疫情影響較大涉農主體不得盲目抽貸斷貸；銀保監回

應瑞幸事件：對財務造假行為「零容忍」；「銀稅互動」貸款餘額５７３２

億元增７４％

﹡中鋼協表示目前鋼鐵消費需求下降是階段性的

﹡農業部表示今年草地貪夜蛾等重大病蟲害呈偏重發生趨勢

﹡人行上海總部表示推動二維碼等移動支付產品協同發展；３月民企發行債務

融資工具金額同比增７５％

﹡中基協表示百多家基金公司公募資產逾１６萬億，創新高

﹡人行逆回購１５連停，續零投放零回籠

﹡百度在美遭集體訴訟，被指違中國互聯網規定致股價跌

﹡民航局表示日均旅客運輸量回升至去年同期近三分之一

﹡武漢市委書記王忠林調研東風公司，積極支持轉型升級

﹡農發行首季累計信貸投放４９９０億元，不良貸款雙降

﹡廣東首季ＧＤＰ降６﹒７％，深圳建專項貸撐實體經濟

﹡國稅局表示首季「銀稅互動」貸款已超去年全年一半

﹡鋼廠庫存已超歷史峰值，中鋼協籲勿盲目大舉新建產能

﹡上海提前下達今年第一批建設財力投資計劃１５０億

﹡深圳今年擬建６﹒３萬套商品住房，供應４萬套安居房

﹡長三角鐵路增加５０億元投資，全年計劃投資９００億

﹡東莞市政府夥阿里巴巴推「東莞製造」數字化，實現轉型升級

﹡財政部表示明後兩年對新能源汽車免徵車輛購置稅

﹡上海代市長龔正稱要研究制訂自貿區４﹒０版方案

﹡華為發２０億５年期債券，境內債市累計融資１２０億

﹡乘聯會表示４月乘用車零售總體回升，需求爆發不突出



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１９％，報１０３０７﹒７４點



《其他消息》﹡國務院任命港府５局長，曾國衞掌政制及內地事務局

﹡林鄭月娥稱對５位新局長的要求及期望沒有改變；深信５名新局長能勝任，

迎難而上為香港服務；是次官員調動與兩辦及政府新聞稿完全無關；是次主

要官員任命原則為用人為才

﹡史美倫稱許正宇勝任財庫局局長，期待與其團隊合作

﹡許正宇稱香港雖面對困難和挑戰，惟金融基因未改變

﹡曾國衞稱未來主要工作為選舉事務，有信心能勝任

﹡楊偉雄稱尊重行政長官決定，無怨無悔

﹡劉江華稱現時離任是適當時候，徐英偉更年輕能勝任

﹡劉怡翔稱在年屆七十之齡離任，是難忘里程碑

﹡薛永恆稱未來加強人才培訓，吸引海內外專家赴港

﹡聶德權稱帶領公務員隊伍全力支持及配合政府施政

﹡林子健虛報被擄案，高院拒批上訴許可通知書

﹡李家超稱嚴厲提醒香港市民本土恐怖主義萌芽風險

﹡金管局設立臨時性美元流動資金安排，總額１００億美元；３月底綜合利率

為０﹒９５厘，按月跌４基點；金管局兩日三度出手，再向銀行體系注入

１５﹒５億元

﹡高級公務員協會表示不太擔心聶德權要整治公務員

﹡李慧琼冀曾國衞做好立會選舉，徐英偉積極收集民意

﹡政府料預算案通過一個月後可發放鼓勵就業交通津貼

﹡最低工資委員會就檢討最低工資水平展開公眾諮詢

﹡深股通額度全日用１４﹒７億元；滬股通額度全日用１６﹒５億元，陸股通

淨流入近１２億

﹡共享辦公室ＷｏｒｋＴｅｃｈ與保泰人壽推會員醫療計劃

﹡金發局李律仁稱許正宇是財庫局局長適當人選



《新冠肺炎》﹡本港今日新增４宗確診個案，全部為輸入性個案

﹡新加坡宣布部分封鎖措施延至６月

﹡拉加德表示直接向歐元區成員國買債或違法

﹡二十國集團農業部長表示抗疫舉措不可擾亂食物供應鏈

﹡中美商會表示不到１％會員企業計劃將供應鏈撤離中國

﹡崔天凱含蓄抨擊特朗普，責美國政治發展缺乏透明度

﹡港鐵本周五起早上最多額外加開３０班列車；港鐵（０００６６）下月將因

應不同租戶個別情況，訂租金援助方案

﹡銀保監表示二季度不良貸款料升惟幅度不大；保險業不確定因素增加，推６

項措施助力；國際市場波動不可避免對銀行海外貸款有影響

﹡美容院續停業，業界指政府欠溝通難以解釋決定

﹡《南華早報》高層減薪，部分員工放無薪假

﹡匯豐捐出６０００萬元抗疫，料全港６０萬人受惠

﹡渣打４月中國中小企信心指數回升，出口惡化不利復甦

﹡星展香港投放５７００萬元支援受疫情影響人士

﹡雷蛇透過線上醫療初創企業捐贈５０００個外科口罩

﹡宏利表示中國國債吸引，具避險價值

﹡比亞迪據報奪加州７８億元口罩訂單，每月供貨２億個

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