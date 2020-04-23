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23/04/2020 11:00

《外資精點》大和：金管局入市因套息交易活躍，銀行放貸風險增

　　《經濟通通訊社２３日專訊》大和總研發表研究報指出，近日港元匯價多番觸及強方兌換保
證價，引發金管局入市干預，而港元升值主要由套息活動帶動，雖然港元走高，但美元更強，且
見２００２年以來最高，反映全球風險胃納，而相對高企的港元拆息，則顯示港元流動性偏緊，
銀行仍面對不同的信貸風險。
　　大和報告指出，在聯匯機制下，港元兌美元在香港被允許在７﹒７５－７﹒８５的區間交易
，但以匯市而言，上述波幅很窄，市場買╱賣盤輕易便可把港元匯率推向強╱弱方兌換價，而過
去金管局的干預行動，主要源於套息交易和全球風險胃納兩大因素，不過當前風險胃納欠奉，美
元指數企穩在１００以上，而近期的港元強勢並非由美元轉弱帶動。
　　自上次干預以來，本港銀行體系結餘已由２６００億港元大幅縮減至５４０億元，同時港元
貸存比率也由７７％升至９０％，反映港元頭寸相對缺乏。目前港銀仍然面對多項信貸風險，尤
其是與內地企業和房地產有關的貸款，這些貸款敞口在經濟衰退、評級下調及疫症大流行之際，
特別敏感。（ｃｌ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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