《油金掠影》油組或再減產布油從廿年低反彈，金價漲３％重上千七

《經濟通通訊社２３日專訊》石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）產油國或進一步減產，另外上周

美國庫存增幅較部分市場預期低，油價周三（２２日）在連跌兩日後反彈。

布蘭特原油上漲１﹒０４美元或５﹒４％，收報每桶２０﹒３７美元，早段一度低見每桶

１５﹒９８美元，為１９９９年６月以來最低水平。

６月美國原油合約急飆１９﹒１％或２﹒２１美元，收報每桶１３﹒７８美元。

此前ＯＰＥＣ及其盟友宣布５月起大幅減產，惟美國能源部指出，減產速度太慢無法抵銷庫

存擠壓問題。

美國上周原油庫存達５﹒１８６億桶，較歷史最高紀錄僅低３％。據美國能源信息署（ＥＩ

Ａ）最新數據，原油庫存在截至４月１７日的一周增１５００萬桶，符預期，有部分預測則是增

超過２０００萬桶。

沙特周二（２１日）表示準備與其他產油國一同採取更多措施，伊拉克也發表類似言論。

ＯＰＥＣ消息人士表示，預期市場將逼使ＯＰＥＣ＋產油國進行更多減產是合乎邏輯的。



＊美國新一輪援助法案將推出＊



市場預期將出台更多財政和貨幣措施，以緩和為防疫實施的封閉措施對經濟的衝擊，金價周

三漲３％。

現貨金上漲１﹒６％，報每盎司１７１１﹒８４美元，為近兩周來最大單日漲幅。美國黃金

期貨跳漲３％，至每盎司１７３８﹒３０美元。

美國眾議院議長佩洛西表示，眾議院將於周四通過最新的新冠疫情援助法案，涉及金額接近

５０００億美元。

其它貴金屬，鈀金揚０﹒４％，報每盎司１９３１﹒２９美元。鉑金升０﹒９％，報每盎司

７５３﹒０３美元。白銀漲１％，報每盎司１５﹒０７美元。（ｆｚ）

