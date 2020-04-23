《華爾街內望》參議院通過新一輪刺激方案，美股升道指漲４５６點

《經濟通通訊社２３日專訊》油價回升，加上美國國會快將再批准近５０００億美元援助計

劃，幫助中小企安然度過疫情危機，美股周三（２２日）飆升。

道指漲１﹒９９％或４５６點，報２３４７５點。標指漲２﹒２９％或６２點，報２７９９

點。納指漲２﹒８１％或２３５點，報８４９５點。

紐約原油和布蘭特原油過去兩日大跌後攀升，另外美國參議院一致通過新紓困計劃，早前

批出的數萬億美元刺激計劃，已幫助美股由上月低位反彈，預計眾議院將於今日通過上述法案。

市場預計美國上周初次申領失業金人數將高達５５０萬人，而本月美國製造業活動讀數或降

至２００８年金融危機的水平。

板塊方面，美國小型股羅素２０００指數漲１﹒４％，但仍較２月觸及的高位跌近三成，

反映與華爾街大企業相比，小型企業近期跑輸大市。另外費城半導體指數急升５﹒９％，創月初

以來最大單日漲幅。

個股方面，連鎖快餐店Ｍｅｘｉｃａｎ Ｇｒｉｌｌ線上和送貨上門銷售飆升，並在明年

年底前有足夠現金及流動性，收漲約１４％。Ｎｅｔｆｌｉｘ將首季對新客戶數量的預期增加逾

倍，不過預計如果封鎖措施解除，下半年表現將疲軟，收跌２﹒９％。

指標十年期美債收益率漲４﹒８個基點，報０﹒６１９％。（ａｌ）

