  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/04/2020 08:51

《ＩＰＯ反應》康方生物公開超購６３８倍，一手中籤率１２％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》康方生物科技（０９９２６）明日掛牌，公開發售接獲
１８﹒７１萬份申請認購合共１０１﹒９５億股，超購６３８﹒２倍。定價每股１６﹒１８元，
為招股價１４﹒８８元至１６﹒１８元的上限。認購一手１０００股有８﹒５６萬份申請，中籤
率１２％，認購１００手穩獲一手，認購７９７﹒５萬股「頭錘飛」有２５０份，中籤率
０﹒３１％。
　　跟據回撥機制，香港發售項下的最終數目為７９７４﹒８萬股，佔超額配股權獲行使前股份
總數約５０％。國際發售方面有１４１名承配人，合共分得７９７４﹒７萬股。
　　集團引入９位基石投資者，其中長線基金富達基金（Ｆｉｄｅｌｉｔｙ　
Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ）認購３１３７﹒３萬股，佔全球發售中發售股份的１９﹒６７％；專
業醫療投資基金清池資本（Ｌａｋｅ　Ｂｌｅｕ　Ｐｒｉｍｅ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　
Ｍａｓｔｅｒ　Ｆｕｎｄｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ）認購２１７２萬股佔１３﹒６２％。基石投資者
合共認購７８６７﹒２萬股，佔全球發售中發售股份的４９﹒３３％。
　　自全球發售收取的所得款項淨額估計約為２４﹒３７億元，約７５％擬用於ＡＫ１０４　（
ＰＤ－１╱ＣＴＬＡ－４），及ｐｅｎｐｕｌｉｍａｂ　（ＡＫ１０５）（ＰＤ－１）進行中及
計劃中的臨床試驗，籌備註冊備案及計劃中的商業化推廣（包括銷售及營銷）等；約１５％，擬
用於在中國廣州及中山發展生產及研發設施；約１０％用於一般公司及營運資金用途。
（ｎｓ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情22/04/2020
【政府大換班】曾國衞：未來主要工作為選舉事務 有信心能勝任
FOCUS22/04/2020
【FOCUS】港元走強難言天晴　聯匯基石不容有失
香港政情22/04/2020
【政府大換班】問責班子改組涉5名局長 一文看清最新任命官員
生財有道22/04/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：F三星原油期宜先止蝕
生財有道22/04/2020
期油點解貼錢無人要？揸車想入平油你諗多咗啦！
國際動態22/04/2020
金正恩傳術後病危 南韓：未見異常
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 友和Yoho發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金