《ＩＰＯ反應》康方生物公開超購６３８倍，一手中籤率１２％

《經濟通通訊社２３日專訊》康方生物科技（０９９２６）明日掛牌，公開發售接獲

１８﹒７１萬份申請認購合共１０１﹒９５億股，超購６３８﹒２倍。定價每股１６﹒１８元，

為招股價１４﹒８８元至１６﹒１８元的上限。認購一手１０００股有８﹒５６萬份申請，中籤

率１２％，認購１００手穩獲一手，認購７９７﹒５萬股「頭錘飛」有２５０份，中籤率

０﹒３１％。

跟據回撥機制，香港發售項下的最終數目為７９７４﹒８萬股，佔超額配股權獲行使前股份

總數約５０％。國際發售方面有１４１名承配人，合共分得７９７４﹒７萬股。

集團引入９位基石投資者，其中長線基金富達基金（Ｆｉｄｅｌｉｔｙ

Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ）認購３１３７﹒３萬股，佔全球發售中發售股份的１９﹒６７％；專

業醫療投資基金清池資本（Ｌａｋｅ Ｂｌｅｕ Ｐｒｉｍｅ Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ

Ｍａｓｔｅｒ Ｆｕｎｄｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ）認購２１７２萬股佔１３﹒６２％。基石投資者

合共認購７８６７﹒２萬股，佔全球發售中發售股份的４９﹒３３％。

自全球發售收取的所得款項淨額估計約為２４﹒３７億元，約７５％擬用於ＡＫ１０４ （

ＰＤ－１╱ＣＴＬＡ－４），及ｐｅｎｐｕｌｉｍａｂ （ＡＫ１０５）（ＰＤ－１）進行中及

計劃中的臨床試驗，籌備註冊備案及計劃中的商業化推廣（包括銷售及營銷）等；約１５％，擬

用於在中國廣州及中山發展生產及研發設施；約１０％用於一般公司及營運資金用途。

（ｎｓ）

