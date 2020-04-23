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23/04/2020 13:21

原油價格續彈利好三桶油，港股升幅擴至１２６點報２４０１９點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》受惠石油輸出國組織產油國或進一步減產，上周美國庫存增幅
較亦部分市場預期低，隔晚油價連跌兩日後反彈。加上憧憬美國開始重啟經濟，提振外圍。但港
股信心仍不足，開市升９０點報２３９８３點，後呈上下爭持局面，午收僅微升５４點。午後紐
約期油價格反彈力度加大，美股三大指數期貨調頭向上，利好港股三桶油走勢、重磅股普遍向上
，恆指暫報２４０１９點，升１２６點或０﹒５３％，主板成交５７８﹒３６億元。國企指數報
９７２４，升５３點或升０﹒５６％。
　　重磅股轉強，匯控（００００５）暫無升跌，報３８﹒８５元；中移動（００９４１）微升
０﹒６５％，報６１﹒８５元；騰訊（００７００）升０﹒６８％，報４１２﹒２元；港交所
（００３８８）走高０﹒８２％，報２４４﹒６元；建行（００９３９）升０﹒５％，報
６﹒０４元。
　　三桶油升幅擴大，中海油（００８８３）升３﹒１６％，報８﹒５元；中石化
（００３８６）升１﹒６％，報３﹒８２元；中石油（００８５７）升１﹒８７％，報２﹒７３
元。
　　Ａ股兩市個別發展，上證綜指報２８４６，升２點或０﹒０８％，成交１７５３﹒６４億元
人民幣。深證成指報１０６０６，跌１０點或０﹒１％，成交２７１５﹒６５億元人民幣。

　　表列十大升跌幅恆指成分股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀河娛樂（０００２７）　　５０﹒４５元　　　升３﹒５９％
　　中國聯通（００７６２）　　　５﹒０６元　　　升３﹒２７％
　　中海油　（００８８３）　　　８﹒５０元　　　升３﹒１６％
　　創科實業（００６６９）　　５７﹒２０元　　　升２﹒８８％
　　碧桂園　（０２００７）　　　９﹒６９元　　　升２﹒７６％

　　友邦保險（０１２９９）　　６９﹒５０元　　　跌０﹒８６％
　　申洲國際（０２３１３）　　８８﹒４０元　　　跌１﹒３４％
　　中國銀行（０３９８８）　　　２﹒８６元　　　跌１﹒７２％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　３６﹒３０元　　　跌１﹒７６％
　　舜宇光學（０２３８２）　１０４﹒３０元　　　跌２﹒４３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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