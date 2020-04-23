《經濟通通訊社２３日專訊》圓美光電（０８３１１）公布，由於冠狀病毒疫情，該集團的
營運受到暫時影響，根據對該集團未經審核管理帳目之初步評估，預期截至本年３月３１日止
３個月之綜合收入，與去年同期的約６５６２﹒７萬元比較，可能錄得約７０％之下跌。其預期
本期間該公司權益持有人應佔綜合虧損，與去年同期的約７９５﹒３萬元相若。
本期間該集團營運開支及銷售成本的下降紓緩了上述對其的負面影響，從而減少對集團虧損
的影響。首季業績將於５月刊發。（ｋｓ）
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23/04/2020 09:17
【企業盈警】圓美光電：疫情影響料首季收入瀉７成，虧損按年相若
《經濟通通訊社２３日專訊》圓美光電（０８３１１）公布，由於冠狀病毒疫情，該集團的
營運受到暫時影響，根據對該集團未經審核管理帳目之初步評估，預期截至本年３月３１日止
３個月之綜合收入，與去年同期的約６５６２﹒７萬元比較，可能錄得約７０％之下跌。其預期
本期間該公司權益持有人應佔綜合虧損，與去年同期的約７９５﹒３萬元相若。
本期間該集團營運開支及銷售成本的下降紓緩了上述對其的負面影響，從而減少對集團虧損
的影響。首季業績將於５月刊發。（ｋｓ）
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