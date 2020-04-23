油價回升道指反彈，港股高開９０點報２３９８３點，國指升４６點

《經濟通通訊社２３日專訊》美伊關係再度緊張，推動油市周三強勁反彈，紐約６月期油一

度飆逾４０％，布油也從２１年低位回升，重返每桶２０美元以上。加上市場憧憬美國開始重啟

經濟，投資者情緒好轉，美股結束連續兩日跌勢，道指收升逾４００點。亞洲區今早造好，日經

現升２３３點，首爾指數升２０點。

港股方面亦高開９０點，其中石油相關股反彈，中石化（００３８６）升近２％，中海油（

００８８３）升近１％，昨日急挫一半的Ｆ三星原油期（０３１７５）彈近４％。另外，金沙中

國（０１９２８）公布上季由盈轉虧，但今早股價仍造好，升近４％。恆生指數開報２３９８３

點，升９０點或上升０﹒３８％，主板成交４６﹒９０億元。國企指數報９７１６，上升４６點

或上升０﹒４８％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒１３％，報３８﹒８元；港交所（００３８８）上

升１﹒４％，報２４６元；騰訊（００７００）上升０﹒１５％，報４１０元；中移動（００９

４１）上升０﹒２４％，報６１﹒６元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒９３％，報６９﹒４５

元；建行（００９３９）下跌０﹒６７％。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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金沙中國 （０１９２８） ３１﹒８０元 升３﹒５８％

中海外 （００６８８） ２６﹒８０元 升２﹒８８％

石藥集團 （０１０９３） １６﹒２０元 升２﹒４０％

長實集團 （０１１１３） ４７﹒９０元 升２﹒３５％

華潤置地 （０１１０９） ３１﹒５０元 升２﹒２７％



申洲國際 （０２３１３） ９１﹒３５元 升１﹒９５％

中石化 （００３８６） ３﹒８３元 升１﹒８６％

銀河娛樂 （０００２７） ４９﹒６０元 升１﹒８５％

新鴻基地產（０００１６） １０４﹒５０元 升１﹒７５％

中生製藥 （０１１７７） １１﹒２６元 升１﹒６２％

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（ｃａ）

