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即市新聞

23/04/2020 16:41

《盤後部署》港股高位遇阻短期若無突破，恐下試至２２０００

　　《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美股結束兩日跌勢，道指反彈逾４００點，加上油價靠穩
，港股今早高開９０點報２３９８３點，之後升幅更擴大至２１４點，重上兩萬四，高見
２４１０７點。不過，之後重磅股升幅收窄，港股倒跌最多８７點見２３８０６點，為全日最低
位。午後，港股表現靠穩，曾再回上至二萬四關，惟臨收市前升幅再度收窄，最終收報
２３９７７，升８３點或升０﹒３５％，全日高低波幅只有３０１點。港股主板成交
９６５﹒４４億元與上日相若。國企指數報９７０３，升３３點或升０﹒３５％。
　　Ａ股方面，上證綜指報２８３８，跌５點或跌０﹒１９％，深證成分指數報１０５６４，跌
５３點或跌０﹒５０％，兩市成交６７０５﹒５８億元人民幣。

＊油價屬短期風險，南韓首季ＧＤＰ勝預期＊

　　油價發展繼續影響大市氣氛，不過大行摩根大通指出，油價近期暴跌並非系統性風險，一來
石油行業可以自行調整產量，二來能源類股佔標指權重下降（由２００８年高達１７％降低至目
前不足３％），更重要時全球央行為穩定金融市場而推行大規模的資產購買計劃，皆紓緩股市再
度大跌的風險。該行又指，油價走勢或會使發展中國家資產受壓，但預料不會波及其他資產。的
確，有別上月股災投資者拋售黃金套現，逼使美元急升，目前金價因為通脹預期而穩步上漲，突
破１７００美元，而美元亦靠穩。
　　另外，南韓公布今年首季ＧＤＰ按年增長１﹒３％，按季萎縮１﹒４％，雖然均創下
２００８年第四季以來新低，但仍較預期為好。主要受累期內民間消費按季減少６﹒４％，而進
口和出口則分別衰退４﹒１％和２％。有分析指，相比區內的中國首季ＧＤＰ按年萎縮６﹒８％
，南韓經濟明顯較中國表現好，當中主要有賴大規模的病毒排查，以及即使實施嚴謹的社交禁令
，南韓亦未有完全停止經濟活動。不過，外圍需求疲弱及企業與消費者信心下滑，將為南韓次學
帶來更大挑戰。

＊全球經濟復甦恐推遲，港股或會繼續調整＊

　　全球確診感染新冠肺炎人數超過２６３萬，其中美國感染人數超過８４萬人，美國佐治亞州
本周逐步復工計劃引起批評，美國總統特朗普亦罕有公開反對，除了令人憂慮過早復工會引發下
一波感染，亦可以看到美國邁向全面復工仍面對重重障礙。
　　另外，縱使中國和南韓的疫情已受控，但兩國於全球供應鏈中極具份量，一旦下游遊需求銳
減，經濟復甦可能要延至今年第三季，甚至第四季。港股近月屢次嘗試企穩２４６００點均失敗
，若短期缺乏利好消息，是次反彈浪恐已見頂，並有機會繼續向下調整，不排除下試２２０００
點，待收復３月的上升裂口始復向上。（ｙｋ）

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