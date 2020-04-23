《外企業績》美國鋁業首季虧轉盈賺逾４千萬美元，惟期內收入減少

《經濟通通訊社２３日專訊》美國鋁業周三（２２日）公布業績，首季虧轉盈賺８０００萬
元（美元．下同），經一次性調整後純利４２００萬元，惟上年同期虧損近２億元，每股純利
２３仙，與上年相約。期內收入跌逾１１％至２４億元。
公司強調首季手頭現金８﹒２９億元，淨債務９﹒７３億元，旗下提煉廠疫情下可保持正常
運作，不過受疫情不確定性影響，期內不對鋁材等貴金屬的全球需求作預測。（ａｌ）
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