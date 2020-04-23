【油市博奕】俄羅斯：宜於減產協議生效後再討論額外措施

《經濟通通訊社２３日專訊》俄羅斯克里姆林宮周三（２２日）表示，石油輸出國組織及其
他成員國（ＯＰＥＣ＋）達成的全球協議於下月生效前，再採取進一步遏制油價暴跌的措施還為
時過早，並應該在協議開始生效後才進行分析。
另外俄羅斯能源部長諾瓦克周三表示，全球石油需求已下降約三分一並已觸底，而下月減產
協議生效後情況將有所改善。他又指下月減產協議生效前，石油市場仍將動盪不安。（ａｌ）
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