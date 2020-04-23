【貿易休戰】中國簽署美國大豆採購協議，增購１９﹒８萬噸大豆

《經濟通通訊社２３日專訊》美國農業部周三（２２日）表示，中國進口商簽署更多協議，
採購購買美國大豆，民間出口商報告在本銷售年度向中國出售１９﹒８萬噸大豆，不過早前疫情
導致大宗商品遭廣泛拋售，大豆價格跌至近十一個月最低。
作為早前中美簽署的第一階段貿易協議的一部分，中國已同意加大對美國農產品的採購力度
。自上年９月當前銷售年度開始以來，中國已簽署１２６２﹒３萬噸大豆的採購協議，而上一個
銷售年度的購買規模則為１２９２﹒２萬噸。（ａｌ）
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