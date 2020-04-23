【國際要聞】美國證交會：不要投資中國企業，存在信息透明度問題

《經濟通通訊社２３日專訊》美國證券交易委員會（ＳＥＣ）主席克萊頓周三（２２日）警

告投資者，在市場動盪時進行投資時，不要將資金投向中國企業，因中國企業在公開信息及透明

度上存在持續問題。

克萊頓強調，新興市場的信息看起來像是美國上市企業的報告，但可不是同一種投資，而且

風險是不同，並很難察覺。

美國證交會周三亦鼓勵包括經紀商在內的金融專業人士，在推薦新興市場投資時考慮局限性

和其他風險，並警告稱某些風險或因司法管轄區和企業而異。（ａｌ）

