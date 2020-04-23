  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/04/2020 13:12

【新冠肺炎】國際貨幣基金：各國短期貸款需求高達５００億美元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）官員周三（２２日）表示，目前
幾個國家對組織新短期流動性額度的需求或達５００億美元，這工具或將幫助各國在發生更大問
題前滿足流動性需求。組織正與多國協商使用這項工具的事宜，但沒有透露都有哪些國家。
　　新工具上周獲得組織執行董事會批准，幫助部分成員國應對疫情引發的廣泛流動性問題，而
疫情已經引發全球經濟深度衰退。（ａｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事23/04/2020
【期油負價】中行「原油寶」爆雷解碼　操作欠敏感度淪華爾街水魚
FOCUS23/04/2020
【FOCUS】油價下月見-100?　蝴蝶效應恐陸續有來
生財有道23/04/2020
《開市Good Morning》林家亨：奧園健康持貨者宜先獲利
中國故事23/04/2020
《京城近觀》北京朝陽為何成高風險區？
生財有道23/04/2020
研發獲海外肯定 微創醫療增長佳
生財有道23/04/2020
炒基建股要識揀 中國聯塑平靚正
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 友和Yoho發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金