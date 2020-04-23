【新冠肺炎】國際貨幣基金：各國短期貸款需求高達５００億美元

《經濟通通訊社２３日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）官員周三（２２日）表示，目前

幾個國家對組織新短期流動性額度的需求或達５００億美元，這工具或將幫助各國在發生更大問

題前滿足流動性需求。組織正與多國協商使用這項工具的事宜，但沒有透露都有哪些國家。

新工具上周獲得組織執行董事會批准，幫助部分成員國應對疫情引發的廣泛流動性問題，而

疫情已經引發全球經濟深度衰退。（ａｌ）

