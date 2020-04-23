【新冠肺炎】國際貨幣基金：各國短期貸款需求高達５００億美元

《經濟通通訊社２３日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）官員周三（２２日）表示，目前
幾個國家對組織新短期流動性額度的需求或達５００億美元，這工具或將幫助各國在發生更大問
題前滿足流動性需求。組織正與多國協商使用這項工具的事宜，但沒有透露都有哪些國家。
新工具上周獲得組織執行董事會批准，幫助部分成員國應對疫情引發的廣泛流動性問題，而
疫情已經引發全球經濟深度衰退。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事23/04/2020
【期油負價】中行「原油寶」爆雷解碼 操作欠敏感度淪華爾街水魚
|FOCUS23/04/2020
【FOCUS】油價下月見-100? 蝴蝶效應恐陸續有來
|生財有道23/04/2020
《開市Good Morning》林家亨：奧園健康持貨者宜先獲利
|中國故事23/04/2020
《京城近觀》北京朝陽為何成高風險區？
|生財有道23/04/2020
研發獲海外肯定 微創醫療增長佳
|生財有道23/04/2020
炒基建股要識揀 中國聯塑平靚正
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰