【新冠肺炎】傳世衛等衛生組織大量電郵及密碼外洩

《經濟通通訊社２３日專訊》據美國《華盛頓郵報》引述賽德情報集團消息報道指，近

２﹒５萬個據稱屬於美國國家衛生研究院、世界衛生組織、蓋茲基金會和其他致力遏制疫情機構

的電郵賬戶和密碼外洩。

情報集團暫時無法驗證這些電郵和密碼的真偽，但表示這些信息已被用作發動網絡攻擊和騷

擾的工具。

不過蓋茲基金會表示目前尚未有跡象表明有數據洩露，世衛亦表示沒有郵件被盜用。

（ａｌ）

