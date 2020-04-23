【新冠肺炎】傳世衛等衛生組織大量電郵及密碼外洩

《經濟通通訊社２３日專訊》據美國《華盛頓郵報》引述賽德情報集團消息報道指，近
２﹒５萬個據稱屬於美國國家衛生研究院、世界衛生組織、蓋茲基金會和其他致力遏制疫情機構
的電郵賬戶和密碼外洩。
情報集團暫時無法驗證這些電郵和密碼的真偽，但表示這些信息已被用作發動網絡攻擊和騷
擾的工具。
不過蓋茲基金會表示目前尚未有跡象表明有數據洩露，世衛亦表示沒有郵件被盜用。
（ａｌ）
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