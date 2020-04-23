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23/04/2020 15:19

【美伊衝突】特朗普下令摧毀任何騷擾美方的伊朗艦艇

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普周三（２２日）表示，已下令海軍摧毀任何在
海上騷擾美國船隻的伊朗艦艇，因為上周伊朗伊斯蘭革命衛隊１１艘砲艇，在波斯灣近距離由美
國艦艇首尾通過，令美伊關係轉趨緊張。
　　伊朗國防官員則回應指，美國應從中東撤軍。伊朗武裝部隊高級發言人表示，美國應該盡一
切努力拯救染上新冠肺炎美軍，而不是霸凌他人。（ａｌ）

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