《異動股》布油從廿年低反彈，Ｆ三星原油期彈４％，中海油升１％

《經濟通通訊社２３日專訊》Ｆ三星原油期（０３１７５）現價升３﹒９１％，報１﹒８６

元；成交約１８７萬股，涉資３４７萬元。

石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）產油國或進一步減產，另外上周美國庫存增幅較部分市場預期

低，油價周三（２２日）在連跌兩日後反彈。

布蘭特原油上漲１﹒０４美元或５﹒４％，收報每桶２０﹒３７美元，早段一度低見每桶

１５﹒９８美元，為１９９９年６月以來最低水平。

６月美國原油合約急飆１９﹒１％或２﹒２１美元，收報每桶１３﹒７８美元。

另外，沙特周二（２１日）表示準備與其他產油國一同採取更多措施，伊拉克也發表類似言

論。ＯＰＥＣ消息人士表示，預期市場將逼使ＯＰＥＣ＋產油國進行更多減產是合乎邏輯的。

其他石油股及相關ＥＴＦ亦反彈，ＦＧＸ原油（０３０９７）升６﹒０６％，報１﹒７５元

；中海油（００８８３）升０﹒８５％，報８﹒３１元。

現時，恆生指數報２３９８３點，升９０點或升０﹒３８％，主板成交４６﹒９０億元。國

企指數報９７１６點，升４６點或升０﹒４８％。

上證綜合指數報２８５０點，升６點或升０﹒２３％，成交２９﹒５１億元人民幣。

深證成份指數報１０６５７點，升４０點或升０﹒３８％，成交４３﹒４３億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

Ｆ三星原油期（０３１７５） １﹒８６元 升３﹒９１％

中石化（００３８６） ３﹒８３元 升１﹒８６％

中石油（００８５７） ２﹒７０元 升０﹒７５％

中海油（００８８３） ８﹒３１元 升０﹒８５％

ＦＧＸ原油 （０３０９７） １﹒７５元 升６﹒０６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

