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23/04/2020 09:29

《異動股》布油從廿年低反彈，Ｆ三星原油期彈４％，中海油升１％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》Ｆ三星原油期（０３１７５）現價升３﹒９１％，報１﹒８６
元；成交約１８７萬股，涉資３４７萬元。
　　石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）產油國或進一步減產，另外上周美國庫存增幅較部分市場預期
低，油價周三（２２日）在連跌兩日後反彈。
　　布蘭特原油上漲１﹒０４美元或５﹒４％，收報每桶２０﹒３７美元，早段一度低見每桶
１５﹒９８美元，為１９９９年６月以來最低水平。
　　６月美國原油合約急飆１９﹒１％或２﹒２１美元，收報每桶１３﹒７８美元。
　　另外，沙特周二（２１日）表示準備與其他產油國一同採取更多措施，伊拉克也發表類似言
論。ＯＰＥＣ消息人士表示，預期市場將逼使ＯＰＥＣ＋產油國進行更多減產是合乎邏輯的。
　　其他石油股及相關ＥＴＦ亦反彈，ＦＧＸ原油（０３０９７）升６﹒０６％，報１﹒７５元
；中海油（００８８３）升０﹒８５％，報８﹒３１元。
　　現時，恆生指數報２３９８３點，升９０點或升０﹒３８％，主板成交４６﹒９０億元。國
企指數報９７１６點，升４６點或升０﹒４８％。
　　上證綜合指數報２８５０點，升６點或升０﹒２３％，成交２９﹒５１億元人民幣。
　　深證成份指數報１０６５７點，升４０點或升０﹒３８％，成交４３﹒４３億元人民幣。


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　Ｆ三星原油期（０３１７５）　　　１﹒８６元　　　升３﹒９１％
　　中石化（００３８６）　　　　　　３﹒８３元　　　升１﹒８６％
　　中石油（００８５７）　　　　　　２﹒７０元　　　升０﹒７５％
　　中海油（００８８３）　　　　　　８﹒３１元　　　升０﹒８５％
　　ＦＧＸ原油　（０３０９７）　　　１﹒７５元　　　升６﹒０６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｓ）

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