《異動股》布油從廿年低反彈，Ｆ三星原油期彈４％，中海油升１％

《經濟通通訊社２３日專訊》Ｆ三星原油期（０３１７５）現價升３﹒９１％，報１﹒８６
元；成交約１８７萬股，涉資３４７萬元。
石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）產油國或進一步減產，另外上周美國庫存增幅較部分市場預期
低，油價周三（２２日）在連跌兩日後反彈。
布蘭特原油上漲１﹒０４美元或５﹒４％，收報每桶２０﹒３７美元，早段一度低見每桶
１５﹒９８美元，為１９９９年６月以來最低水平。
６月美國原油合約急飆１９﹒１％或２﹒２１美元，收報每桶１３﹒７８美元。
另外，沙特周二（２１日）表示準備與其他產油國一同採取更多措施，伊拉克也發表類似言
論。ＯＰＥＣ消息人士表示，預期市場將逼使ＯＰＥＣ＋產油國進行更多減產是合乎邏輯的。
其他石油股及相關ＥＴＦ亦反彈，ＦＧＸ原油（０３０９７）升６﹒０６％，報１﹒７５元
；中海油（００８８３）升０﹒８５％，報８﹒３１元。
現時，恆生指數報２３９８３點，升９０點或升０﹒３８％，主板成交４６﹒９０億元。國
企指數報９７１６點，升４６點或升０﹒４８％。
上證綜合指數報２８５０點，升６點或升０﹒２３％，成交２９﹒５１億元人民幣。
深證成份指數報１０６５７點，升４０點或升０﹒３８％，成交４３﹒４３億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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Ｆ三星原油期（０３１７５） １﹒８６元 升３﹒９１％
中石化（００３８６） ３﹒８３元 升１﹒８６％
中石油（００８５７） ２﹒７０元 升０﹒７５％
中海油（００８８３） ８﹒３１元 升０﹒８５％
ＦＧＸ原油 （０３０９７） １﹒７５元 升６﹒０６％
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（ｋｓ）
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