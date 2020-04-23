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23/04/2020 10:01

《異動股》復星醫藥（２１９６）飆逾６％，獲批發行５０億公司債

　　《經濟通通訊社２３日專訊》復星醫藥（０２１９６）Ｈ股現價上升６﹒２１％，報３０﹒
８元；成交約４２１萬股，涉資１﹒２８億元。
　　Ａ股（滬：６００１９６）現價３８﹒２６元人民幣，上升１﹒１６元人民幣，或上升３﹒
１３％，成交１１﹒５４億元人民幣，涉及３００３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價╱折讓＋３５
﹒７８％。
　　復星醫藥公布，中國證監會同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過人民幣５０億元
公司債券的註冊申請。公司債券採用分期發行方式，首期發行應自證監會同意註冊之日起１２個
月內完成；其餘各期債券發行應自證監會同意註冊之日起２４個月內完成。
　　現時，恆生指數報２４０３２，上升１３９點或上升０﹒５８％，主板成交２３３﹒９８億
元。國企指數報９７４４，上升７４點或上升０﹒７７％。
　　上證綜合指數報２８４７，上升３點或上升０﹒１４％，成交７７３﹒５１億元人民幣。深
證成份指數報１０６３９，上升２１點或上升０﹒２１％，成交１２６１﹒３３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　復星醫藥（０２１９６）　　　３０﹒８０元　　　升６﹒２１％
　　四環醫藥（００４６０）　　　　０﹒７５元　　　無升跌
　　康哲藥業（００８６７）　　　　９﹒７６元　　　升２﹒６３％
　　石藥集團（０１０９３）　　　１６﹒１０元　　　升１﹒７７％
　　國藥控股（０１０９９）　　　２０﹒４０元　　　升２﹒００％
　　中生製藥（０１１７７）　　　１１﹒４２元　　　升３﹒０７％
　　三生製藥（０１５３０）　　　　８﹒５１元　　　升２﹒９０％
　　石四藥　（０２００５）　　　　５﹒９３元　　　升１﹒５４％
　　藥明生物（０２２６９）　　１２０﹒８０元　　　升０﹒６７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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