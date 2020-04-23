《異動股》復星醫藥（２１９６）飆逾６％，獲批發行５０億公司債

《經濟通通訊社２３日專訊》復星醫藥（０２１９６）Ｈ股現價上升６﹒２１％，報３０﹒

８元；成交約４２１萬股，涉資１﹒２８億元。

Ａ股（滬：６００１９６）現價３８﹒２６元人民幣，上升１﹒１６元人民幣，或上升３﹒

１３％，成交１１﹒５４億元人民幣，涉及３００３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價╱折讓＋３５

﹒７８％。

復星醫藥公布，中國證監會同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過人民幣５０億元

公司債券的註冊申請。公司債券採用分期發行方式，首期發行應自證監會同意註冊之日起１２個

月內完成；其餘各期債券發行應自證監會同意註冊之日起２４個月內完成。

現時，恆生指數報２４０３２，上升１３９點或上升０﹒５８％，主板成交２３３﹒９８億

元。國企指數報９７４４，上升７４點或上升０﹒７７％。

上證綜合指數報２８４７，上升３點或上升０﹒１４％，成交７７３﹒５１億元人民幣。深

證成份指數報１０６３９，上升２１點或上升０﹒２１％，成交１２６１﹒３３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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復星醫藥（０２１９６） ３０﹒８０元 升６﹒２１％

四環醫藥（００４６０） ０﹒７５元 無升跌

康哲藥業（００８６７） ９﹒７６元 升２﹒６３％

石藥集團（０１０９３） １６﹒１０元 升１﹒７７％

國藥控股（０１０９９） ２０﹒４０元 升２﹒００％

中生製藥（０１１７７） １１﹒４２元 升３﹒０７％

三生製藥（０１５３０） ８﹒５１元 升２﹒９０％

石四藥 （０２００５） ５﹒９３元 升１﹒５４％

藥明生物（０２２６９） １２０﹒８０元 升０﹒６７％

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（ｃａ）

