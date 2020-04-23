《異動股》Ｆ三星油期ＥＴＦ午後升逾１３％，紐油反攻逼１６美元

《經濟通通訊社２３日專訊》Ｆ三星原油期（０３１７５）現價上升１３﹒４１％，報
２﹒０３元；成交約２﹒２０億股，涉資４﹒２３億元。
原油價格繼續反彈，紐約期油最新報每桶１５﹒９６美元，升約１６％。布蘭特期油升
１１﹒４％至２２﹒７美元。
其他石油股及相關ＥＴＦ亦反彈，中海油（００８８３）升３﹒２８％，報８﹒５１元；中
海油田服務（０２８８３）上升２﹒５７％，報５﹒９８元；ＦＧＸ原油（０３０９７）上升
１１﹒５２％，報１﹒８４元。
現時，恆生指數報２４０２７，上升１３４點或上升０﹒５６％，主板成交５７１﹒１８億
元。國企指數報９７２７，上升５７點或上升０﹒５９％。
上證綜合指數報２８４７，上升３點，成交１７２９﹒８５億元人民幣。
深證成份指數報１０６１６，下跌不足１點，成交２６８０﹒０２億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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Ｆ三星原油期（０３１７５） ２﹒０３元 升１３﹒４１％
中石化 （００３８６） ３﹒８２元 升 １﹒６０％
中石油 （００８５７） ２﹒７２元 升 １﹒４９％
中海油 （００８８３） ８﹒５１元 升 ３﹒２８％
中海油田服務（０２８８３） ５﹒９８元 升 ２﹒５７％
ＦＧＸ原油 （０３０９７） １﹒８４元 升１１﹒５２％
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（ｃａ）
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