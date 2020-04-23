  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/04/2020 13:19

《異動股》Ｆ三星油期ＥＴＦ午後升逾１３％，紐油反攻逼１６美元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》Ｆ三星原油期（０３１７５）現價上升１３﹒４１％，報
２﹒０３元；成交約２﹒２０億股，涉資４﹒２３億元。
　　原油價格繼續反彈，紐約期油最新報每桶１５﹒９６美元，升約１６％。布蘭特期油升
１１﹒４％至２２﹒７美元。
　　其他石油股及相關ＥＴＦ亦反彈，中海油（００８８３）升３﹒２８％，報８﹒５１元；中
海油田服務（０２８８３）上升２﹒５７％，報５﹒９８元；ＦＧＸ原油（０３０９７）上升
１１﹒５２％，報１﹒８４元。
　　現時，恆生指數報２４０２７，上升１３４點或上升０﹒５６％，主板成交５７１﹒１８億
元。國企指數報９７２７，上升５７點或上升０﹒５９％。
　　上證綜合指數報２８４７，上升３點，成交１７２９﹒８５億元人民幣。
　　深證成份指數報１０６１６，下跌不足１點，成交２６８０﹒０２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　Ｆ三星原油期（０３１７５）　　２﹒０３元　　　升１３﹒４１％
　　中石化　　　（００３８６）　　３﹒８２元　　　升　１﹒６０％
　　中石油　　　（００８５７）　　２﹒７２元　　　升　１﹒４９％
　　中海油　　　（００８８３）　　８﹒５１元　　　升　３﹒２８％
　　中海油田服務（０２８８３）　　５﹒９８元　　　升　２﹒５７％
　　ＦＧＸ原油　（０３０９７）　　１﹒８４元　　　升１１﹒５２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道24/04/2020
《股市一周》期油急瀉且傳治肺炎新藥效用成疑　港股周挫548點
生財有道24/04/2020
《嚟緊炒D乜》騰訊季績惹憧憬＋新遊戲推出　股價借勢炒起！
專訪24/04/2020
【專訪】眾安銀行：疫情對業務影響不大　冀5年內達收支平衡
專訪24/04/2020
【專訪】眾安銀行：開業至今客戶增長滿意　冀成認受性最高虛銀
生財有道24/04/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：未持有京信宜先吸首注
FOCUS24/04/2020
【FOCUS】美歐救市大不同　「強」美元再添壓新興市場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 好棧食品有限公司派發口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金