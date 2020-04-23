《異動股》Ｆ三星油期ＥＴＦ午後升逾１３％，紐油反攻逼１６美元

《經濟通通訊社２３日專訊》Ｆ三星原油期（０３１７５）現價上升１３﹒４１％，報

２﹒０３元；成交約２﹒２０億股，涉資４﹒２３億元。

原油價格繼續反彈，紐約期油最新報每桶１５﹒９６美元，升約１６％。布蘭特期油升

１１﹒４％至２２﹒７美元。

其他石油股及相關ＥＴＦ亦反彈，中海油（００８８３）升３﹒２８％，報８﹒５１元；中

海油田服務（０２８８３）上升２﹒５７％，報５﹒９８元；ＦＧＸ原油（０３０９７）上升

１１﹒５２％，報１﹒８４元。

現時，恆生指數報２４０２７，上升１３４點或上升０﹒５６％，主板成交５７１﹒１８億

元。國企指數報９７２７，上升５７點或上升０﹒５９％。

上證綜合指數報２８４７，上升３點，成交１７２９﹒８５億元人民幣。

深證成份指數報１０６１６，下跌不足１點，成交２６８０﹒０２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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Ｆ三星原油期（０３１７５） ２﹒０３元 升１３﹒４１％

中石化 （００３８６） ３﹒８２元 升 １﹒６０％

中石油 （００８５７） ２﹒７２元 升 １﹒４９％

中海油 （００８８３） ８﹒５１元 升 ３﹒２８％

中海油田服務（０２８８３） ５﹒９８元 升 ２﹒５７％

ＦＧＸ原油 （０３０９７） １﹒８４元 升１１﹒５２％

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（ｃａ）

