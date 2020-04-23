《午市前瞻》市場觀望原油減產成效及外資走向，料港股短期橫行

《經濟通通訊社２３日專訊》石油輸出國組織產油國或進一步減產，上周美國庫存增幅亦較

部分市場預期低，隔晚油價連跌兩日後反彈。加上憧憬美國開始重啟經濟，美股結束連續兩日跌

勢，道指收升逾４００點。港股開市亦升９０點報２３９８３點，三桶油反彈，濠賭股繼續向上

，刺激港股最多升２１４點逼近十天線（２４１２０點）。惟隨後美股三大指數期貨調頭向下，

受ｉＰｈｏｎｅ及ｉＰａｄ應用存在漏洞消息拖累，「手機孖寶」跌幅擴大，恆指跟隨走低，最

低見２３８０６點跌８７點。最終恆指半日報２３９４８，升５４點或０﹒２３％，呈上下爭持

局面；主板成交５２３﹒０７億元。國企指數報９６９３，升２３點或升０﹒２４％。

重磅股個別發展，匯控（００００５）軟０﹒３９％，報３８﹒７元；友邦（０１２９９）

跌０﹒８６％，報６９﹒５元；中移動（００９４１）微升０﹒４１％，報６１﹒７元；騰訊（

００７００）升０﹒２４％，報４１０﹒４元；港交所（００３８８）走高０﹒４１％，報

２４３﹒６元；建行（００９３９）升０﹒３３％，報６﹒０３元。

Ａ股兩市高開低走，上證綜指報２８４２，跌１﹒７３點或０﹒０６％，成交１６１７﹒８

８億元人民幣。深證成指報１０５８１，跌３６點或０﹒３４％，成交２５１４﹒０４億元人民

幣。



＊中行離場太慢惹眾怒，半日跌１﹒４％＊



美國能源資訊局公布，美國上周原油庫存增加１５０２﹒２萬桶，低過市場預期的

１５１５萬桶，油市周三強勁反彈，紐約６月期油一度飆逾４０％，布油也重返每桶２０美元以

上。三桶油見反彈，中石化（００３８６）升１﹒０６％，報３﹒８元；中石油（００８５７）

升１﹒１２％，報２﹒７１元；中海油（００８８３）揚２﹒５５％，報８﹒４５元。Ｆ三星原

油期（０３１７５）早前突然宣布轉倉，有交易員認為該基金在未有足夠時間知會投資者的情況

下行動，做法不太合理，證監會則不評論，該ＥＴＦ隨板塊回升７﹒２６％，報１﹒９２元；Ｆ

ＧＸ原油（０３０９７）亦走高６﹒０６％，報１﹒７５元。

油價急插曝露不少投資工具在設計上的漏洞，Ｆ三星原油期的行動雖然惹市場不滿，但總算

反應叫快。中行（０３９８８）旗下石油產品因為在５月期貨合約到期最後一刻才幫客戶平倉，

結果要以負３７﹒６３美元的價格轉倉，客戶倒欠中行，並向銀保監投訴，該行跌１﹒３７％，

報２﹒８７元。其他內銀股亦跑輸郵儲行（０１６５８）走低１﹒３１％，報４﹒５１元；民行

（０１９８８）滑０﹒９％，報５﹒５１元；農行（０１２８８）跌０﹒３２％，報３﹒１元；

中信行（００９９８）軟０﹒５５％，報３﹒６元。

市場預期會有更多財政和貨幣措施出台，以緩和為防疫實施的封閉措施對經濟的衝擊，金價

重上１７００美元關，山東黃金（０１７８７）半日微升０﹒２３％，報２２﹒２元，盤中最高

見２３﹒２元破頂。恆興黃金（０２３０３）軟０﹒４５％，報２﹒２１元；紫金

（０２８９９）升１﹒２％，報３﹒３６元；相關的ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）輕微走高

０﹒８１％，報１２４６元。



＊ｉＰｈｏｎｅ應用有漏洞，瑞聲早市墊底＊



有報道指蘋果公司承認，ｉＰｈｏｎｅ和ｉＰａｄ電子郵件應用程式存在漏洞，美國手機安

全取證公司指該漏洞可能已允許存取電子郵件應用程式的任何機密內容。手機設備股續挫，舜宇

（０２３８２）跌１﹒７８％，報１０５元；瑞聲（０２０１８）挫２﹒１７％，報３６﹒１５

元，為今早表現最差藍籌。比亞迪電子（００２８５）獲瑞信上調目標價升２﹒７３％，報

１６﹒５４元；丘鈦科技（０１４７８）升０﹒１１％，報８﹒７６元；通達（００６９８）揚

２％，報０﹒５１元。

內需板塊繼續有支持，旺旺（００１５１）升１﹒４６％，報５﹒５６元；潤啤

（００２９１）升０﹒１４％，報３５﹒９５元；滔搏（０６１１０）揚３﹒１１％，報

９﹒９５元；維達（０３３３１）首季總收益按年下降１６﹒２％，出於內地短暫產品供應短缺

而致增長放緩，半日跌２﹒１６％，報２２﹒６５元；恆安（０１０４４）則升１﹒２１％，報

６７﹒１５元。



＊金沙首季勁蝕１﹒６６億元，半日仍漲逾２％＊



金沙中國（０１９２８）首季盈轉虧損１﹒６６億美元，但仍獲大行唱好，摩通指其估值引

人注目，預計將出現強勁反彈，抽升２﹒１２％，報３１﹒３５元。刺激同業走上，銀娛

（０００２７）抽高３﹒２９％，報５０﹒３元；永利澳門（０１１２８）升１﹒０５％，報１

３﹒４６元；澳博（００８８０）軟０﹒２６％，報７﹒７８元。



＊聶振邦：瑞聲短期再下行風險不大，現價博入＊



恆指今早一度倒跌，富途證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，目前港股仍處於橫行

格局，料市場仍觀望兩個主要因素。第一，他指早前俄羅斯與油組達成的減產協議，市場將留意

減產效果；第二，港匯近期轉強，有見資金流入港股，但以科技概念板塊居多，因為主要受美股

科技股帶動。他指若資金能重新流入本地地產股甚至銀行股，便反映市場對本港經濟恢復有信心

，到時港股或有力短期突破橫行格局。然而，他認為港股短期只要不跌破２３８００水平，短期

橫行有支持，最多或可上望２４４００點。

另外，聶振邦認為，投資者若想「短炒」可留意瑞聲，因為目前股價已「ｐｒｉｃｅ

ｉｎ」首季較差業績，亦非常接近上月底的低位，再下行風險不大，股價算吸引；加上可憧憬其

業務更多向光學轉型，建議現價可買入，目標價４０至４２元，如連續兩日跌穿３５﹒８元止蝕

。（ｋｓ、ｎｓ）

