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23/04/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２４﹒４億人幣，買平醫騰訊沽融創中行

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國際油價回升，推動隔晚道指反彈逾四百點，港股今日反覆造
好。恆指高開９０點報２３９８３，升幅曾擴大至２１４點曾高見２４１０７點，受制１０天線
，之後升勢不保，一度轉跌８７點，低見２３８０６點，但廿天線（現處２３７９８點）卻見支
持，大市止跌回升，午後一度升近兩百點，但道指期貨再度轉跌，加上中國股市偏軟，港股尾市
升幅大縮。最終恆指收報２３９７７點，升８３點或０﹒３５％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２４﹒４億元人民幣，減少１２﹒５％。北水淨買入最多的個
股依次是平安好醫生（０１８３３）、騰訊控股（００７００）、翰森製藥（０３６９２）；淨
賣出最多的依次是融創中國（０１９１８）、中國銀行（０３９８８）、中國移動
（００９４１）。
　　主板成交９６５﹒４４億元減少０﹒５％。其中港股通成交１５１﹒４億元，佔總成交
１５﹒７％。

＊北水續買平醫騰訊＊

　　連續７日創新高的平安好醫生現回吐，跌２﹒５３％，報１１１﹒８元；但仍獲北水熱情掃
貨，淨流入３﹒５２億元。騰訊控股升０﹒５４％報４１１﹒６元，北水淨買入３﹒３億元。
　　翰翰森製藥早前公布折讓近６％配股集資，急漲６﹒８２％，報３０﹒５５元；北水淨買入
１﹒４億元。
　　融創中國升１﹒２３％報３３﹒０５元，今日遭北水拋棄，淨賣出３億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　平安好醫生　　　（０１８３３）　　　　　　３﹒５２
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　３﹒２６
　　翰森製藥　　　　（０３６９２）　　　　　　１﹒４４
　　威高股份　　　　（０１０６６）　　　　　　１﹒０９
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　　０﹒９７

　　淨沽出最多港股：
　　融創中國　　　　（０１９１８）　　　　　－２﹒９５
　　中國銀行　　　　（０３９８８）　　　　　－２﹒５７
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　－１﹒７０
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－１﹒６６
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　－１﹒２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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