【期油負價】盈透：確認６﹒８億撥備，損失暫不會對財務重大影響

負油價令不少落場炒賣的投資者損手之餘，亦為中外金融機構帶來衝擊，美資券商盈透證券

（ＩＢ）便因此錄得近約６﹒８億元撥備。

盈透證券表示，數名客戶持有紐約期油及歐洲ＩＣＥ期貨長倉，負油價使其損失超過帳戶淨

資產值。該行代表客戶遵守孖展結算要求，最終確認８８００萬美元（約６﹒８億港元）的撥備

損失，但該行強調，預期損失暫不會對財務狀況造成重大影響。《香港經濟日報》

