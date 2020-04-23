【香港政情】局長大換班，行會成員事前不知

林鄭問責班子大地震的消息，周二（２１日）早上傳出，但原來當天早上雲集特首和各司局

長的早禱會上，特首林鄭月娥並未公布此消息，在之後的行政會議上也無透露，故一眾行會成員

都是會後看到新聞，才知此大事。

事實上，雖然大換班的消息周二已被披露，但由於要待中央昨晨（２２日）宣布，林鄭也要

等到昨早才正式向一眾局長交代此事。《香港經濟日報》（ｚｚ）

