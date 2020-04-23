【港元匯率】金管局入市干預後，港匯今早曾跌至７﹒７５０９

《經濟通通訊社２３日專訊》隨著港元觸及７﹒７５強方保證兌換水平，金管局連日在市場

注資合共７７﹒１１億港元，以捍衛聯匯制度，帶動港匯回落。據《彭博》報價系統顯示，港元

於今早９時０２分，低報７﹒７５０９，較前收市價跌０﹒０１％。

港元最新報７﹒７５０５，較前收市跌０﹒００５％。

港元匯價於紐約交易時段，再度觸發強方兌換保證價，局方承接美元，沽出總值１８﹒２１

億港元，令銀行體系戶口總結餘本周五（２４日）進一步升至６６７﹒９５億港元。（ｃｌ）

