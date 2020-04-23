【港元匯率】金管局四度入市後，港元回落至７﹒７５１５

《經濟通通訊社２３日專訊》金管局四度入市注資合共７７﹒１１億港元後，港元匯價由高
位回落，於本港時間今日下午３時半左右，港元曾見７﹒７５１５兌１美元，較前收市價下跌約
０﹒０２％，為上周五（１７日）以來最低。港元最新報７﹒７５１０，仍跌０﹒０１％。
港元於紐約交易時段，再度觸發強方兌換保證價，局方承接美元，沽出總值１８﹒２１億港
元，令銀行體系戶口總結餘本周五（２４日）進一步升至６６７﹒９５億港元。（ｃｌ）
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