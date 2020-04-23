《本港經濟》３月基本通脹率較首兩個月放緩至２﹒６％

《經濟通通訊社２３日專訊》政府統計處今日公布，根據綜合消費物價指數，今年３月份整

體消費物價與一年前同月比較，上升２﹒３％，較今年１月和２月份合計平均升幅（１﹒８％）

和市場預測的升幅１﹒８％為高，主要是由於今年１月份政府代繳公營房屋租金及香港房屋協會

豁免乙類屋戶租戶三分之二租金所致。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年３月份的按年升幅（即基本

通脹率）為２﹒６％，較今年首兩個月合計的平均升幅（３﹒１％）為低，主要是由於豬肉價格

升幅收窄所致。



＊首季整體通脹率為２％＊



綜合消費物價指數在今年３月份按年上升２﹒３％，較２月份的相應升幅（２﹒２％）為高

。基本通脹率在３月份的按年升幅為２﹒６％，亦較２月份的相應升幅（２﹒５％）為高。

在今年首季，綜合消費物價指數較一年前同期上升２％。剔除所有政府一次性紓困措施的影

響，相應升幅為２﹒９％。



＊政府料外圍價格壓力進一步減退＊



政府發言人表示，由於食品通脹輕微回落，及大部分其他主要消費物價指數組成項目承受的

價格壓力呈現不同程度的緩和，基本消費物價通脹率由１月份及２月份合計的３﹒１％下降至３

月份的２﹒６％。展望將來，短期內通脹應維持溫和。在嚴峻的本地經濟形勢下，本地成本壓力

有所緩和。鑑於環球經濟陷入衰退，加上近來港元跟隨美元走強，外圍價格壓力料會進一步減退

。政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。（ｃｌ）

