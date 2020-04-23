港交所下月１１日實施首階段市調機制優化措施，六個月後再檢討

《經濟通通訊社２３日專訊》港交所（００３８８）宣布，將於５月１１日實施證券市場的

市場波動調節機制（市調機制）第一階段優化措施。港交所會在實施第一階段優化措施六個月後

檢討有關市場運作，然後才實施第二階段優化措施，容許每隻市調機制股票在同一交易時段內可

被多次觸發。

港交所市場主管姚嘉仁表示，有關優化措施可加強股票層面在市場出現極端價格波動時的保

障，並進一步符合國際慣例及近年更新的監管指引。

市調機制第一階段優化措施包括：（１）將市調機制所涵蓋股票的範圍，由恆生指數及恆生

中國企業指數（總數為７８隻股票），擴大至包括恆生綜合大型股、中型股及小型股指數成分股

（股票總數接近５００隻）；及（２）觸發界線分三層，上述三隻恆生綜合指數的成分股其觸發

界線分別設定為５分鐘前最後成交價的上下１０％、上下１５％和上下２０％。

港交所最初於２０１６年８月在證券市場引入市調機制，旨在預防個別股票的極端價格波動

。該所在２０１９年刊發的諮詢文件中，建議進一步優化市調機制。這份諮詢文件在國際證券事

務監察委員會組織發出指引後刊發，該指引要求受規管市場不時檢討及調整其波動調控措施，以

確保緊貼最新市場發展。（ｃｌ）

