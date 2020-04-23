【政府大換班】許正宇：本港金融基因無變，力拓金融科技綠色金融

《經濟通通訊社２３日專訊》新任財經事務及庫務局長許正宇表示，本港經濟正面對艱難的
情況，但根本的金融基因並無改變，仍是聚財之地，每年有超過２００間公司在香港上市，日後
會繼續發展資產管理業務，並會善用與內地及國際連通優勢，著力發展金融科技及綠色金融。
對於有報道指其妻曾轉售物業業權，再以首置身分購入另一個單位，是否涉及避稅，他指所
有交易都是合法進行，若需進一步的利益申報，他會跟隨。（ｃｌ）
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