《匯思－李達志》金管局四次入市沽港元，確保銀行拆借維持暢順

《匯思》新型冠狀病毒疫情在世界各地蔓延多月，對環球經濟造成嚴重打擊，亦令環球金融

市場出現重大波動，多個地區的美元流動性更一度出現相當緊絀的情況。較早前我們也分析過美

元流動性緊絀對港元同業拆息的影響，雖然港元同業拆息受環球美元緊絀牽連而稍為偏高，但港

元貨幣市場仍保持運作有序。然而，鑑於疫情對實體經濟和金融市場的影響，金管局從幾方面入

手推出一系列措施應對挑戰，我們昨日的文章已詳細交代。今日我想集中討論有關為銀行體系提

供額外的流動性緩衝，確保銀行間的拆借活動維持暢順的措施。



＊續與銀行溝通，確保有效使用流動性工具安排＊



金管局常設的「港元流動資金安排」包含多條支援銀行流動資金需要的渠道，為銀行提供即

日、隔夜及有期流動資金。我們去年８月更新及整合了「港元流動資金安排」的框架，並一直與

銀行就操作細節進行演練，鼓勵它們善用這些工具。本月初我們亦向銀行發出通告，進一步闡述

其中「備用流動資金安排」的細節，為銀行提供更大的清晰度，以便利它們盡早落實有關使用的

內部政策及程序。我們會繼續和銀行溝通及演練，以確保它們可以在有需要時有效使用這些安排

。

此外，我們在通告裡也進一步闡明流動性比率的監管要求，期望它們適時善用過往累積的流

動資產作為緩衝以應對資金需要。這些行動的目的都是在監管方面提供適當的彈性，讓銀行在維

持審慎風險管理之餘，有更大靈活度管理流動性。



＊金管局四次入市沽港元，銀行結餘升至６６８億＊



此外，金管局亦已公布在４月中至５月中期間，分階段逐步減少發行合共２００億港元的外

匯基金票據。如減發計劃全部執行，銀行體系總結餘會相應上升２００億港元。事實上，過去幾

年金管局一直有向市場及市民大眾闡釋，我們會在有需要的時候適量減發外匯基金票據，從而釋

出港元流動性。這項措施，再加上這兩天資金流入港元觸發了聯繫匯率制度的強方兌換保證－截

至今天中午金管局四次從市場買入美元、沽出總值７７﹒１億的港元，進一步令銀行體系總結餘

水平於４月２４日增加至６６８億港元，正好提供更充裕空間讓銀行更靈活調撥流動資金，確保

港元銀行拆借活動維持暢順。



＊續密切留意市況，有需要時再推增加流動性措施＊



當然，我們亦有顧及香港金融市場的美元資金需要。美聯儲早前公布推出ＦＩＭＡＲｅｐｏ

Ｆａｃｉｌｉｔｙ，以回購交易的方式向所有於美聯儲開設美國國庫券戶口的貨幣管理當局，提

供美元資金以紓緩環球美元拆借的緊絀情況。我們一直與美聯儲積極商討和落實細節，並已宣布

在５月６日正式推出「美元流動資金安排」，把從美聯儲取得的美元流動性投放至香港的銀行體

系。

維持銀行體系流動性正常運轉是非常重要的。我們會繼續密切留意外圍及本地市況，有需要

時會再推出增加流動性的措施。





香港金融管理局

副總裁

李達志



２０２０年４月２３日

