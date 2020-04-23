【地皮截標】旺角住宅地明截標市場看淡降估值，估值最高僅逾５億

《經濟通通訊社２３日專訊》政府在疫市下持續推地，然而旺角新填地街住宅地早前以震撼

低價批出，拖累於明日截標的同區豉油街蚊型住宅地估值，市場均預期發展商出價趨向審慎，更

紛紛下調地皮估值約兩成，最新估值介乎約４﹒８億至５﹒４５億元，每方呎樓面地價約

８０００元至１﹒０５萬元。



＊美聯：項目需預留不少樓面作政府設施料會影響出價＊



美聯測量師行董事林子彬認為，今次推出的地皮位處街道單邊位置，剪裁發展較容易，潛力

不俗，料提供約１００多伙中小型單位，主打開放式、１房或２房戶型，相信會吸引中小型發展

商入標。然而，由於需預留不少樓面用作政府設施，經濟效益或有所影響，料有關影響將反映在

出價上。考慮到近月投資氣氛受壓，加上受早前同區地皮低價成交影響，因此下調項目估值２成

至約４﹒８５億元，每平方呎樓面地價料為８０００元。



＊萊坊：流標風險低惟受市況影響，發展商出價將較保守＊



萊坊亦調低該土地的估值約２０％，該行執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文指出，在疫情

肆虐下，加上經濟下行、失業率上升及政府增加首置盤供應等，相信發展商出價將較保守。若然

今次項目亦以超低價成交，將反映出中小型發展商對蚊型地皮的發展風險存有戒心，或是較看淡

對市區小型項目後市發展。

他估計，項目將會吸引７至１０個發展商入標，流標風險亦較低，並會主攻上車客及小家庭

客的小型單位。考慮到地皮銀碼細，估計每呎樓面地價約９５００元至１﹒０５萬元，估值約４

﹒８至５﹒３億元，總投資額料約６至７億，落成後每呎約賣１﹒７萬元起。



＊中原料地皮受中小型發展青睞，惟市場氣氛不佳降估值１８％＊



中原地產測量師張競達則認為今次項目較上次同區住宅地發展上更有彈性，料會吸引中小型

發展商入標，但因近日樓市氣氛時好時壞，發展商出價或轉趨審慎，將每呎樓面地價由原先預期

的１﹒１萬元，下調約１８％至９０００元，估值料為５﹒４５億元。

今次地皮位處於旺角豉油街與上海街交界，地盤面積約６７３３平方呎，最高可建樓面面積

約６﹒０６萬平方呎，並規定中標財團須興建長者鄰舍中心等政府設施。（ｙｗ）

