【企業盈警】澳至尊料全年純利將按年減少６０％至９０％

《經濟通通訊社２３日專訊》澳至尊（０２０３１）公布，早前發盈警料截至今年３月底止

，全年純利將按年有顯著減少，公司更新指，預料純利將按年減少６０％至９０％。

公司指，預期業績下跌，主要由於自２０１９年６月起香港社會動盪及新型冠狀病毒病自

２０２０年１月於香港爆發，不利地削弱整體的零售狀況而令銷售額下跌所致。公司一直密切觀

察市場狀況及疫情發展，並採取嚴謹的成本控制及其他審慎措施以應對不穩定的營商環境。

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