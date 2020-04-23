《小傳日記》油價拗腰彈，魚缸有得賺；兩萬四又失，反彈得個桔？

《小傳日記》「孖屐」憧憬油組會加大減產以穩定油價，隔晚油價齊彈，紐油飆升近２０

巴仙，花旗國魚缸升返上嚟。恐慌情緒慢慢平復，香江魚缸今早亦都食住個勢高開９０點報２３

９８３點，盤中早段曾高見２４１０７點，踢高２１４點。但喺十天線（約２４１２３）遇阻力

，魚缸腳軟，加上中銀（０３９８８）因「原油寶」爆雷事件受壓。魚缸一度轉跌８７點，報２

３８０６點。隨後濠賭佬跑出，魚缸重拾升勢，於兩萬四爭持。最終埋單報２３９７７點，升８

３點或升０﹒３５％，主板成交９６５﹒４４億元，較上日少半巴仙。國企指數報９７０３點，

升３３點或升０﹒３５％。

Ａ場兩市高開後走軟。上證綜指報２８３８點，跌５點或跌唔夠半巴仙；深證成指報１０５

６４點，跌５３點或跌半巴仙。兩市合計成交６７０５﹒５８億銀人仔，較上日多近１１巴仙。

重磅藍戰士方面，平保今日將公布首季成績單，全日升不足半巴仙，報７８﹒０５銀。生發

發（００３８８）升近１巴仙，報２４４﹒４銀；ＱＱ（００７００）漲２﹒２銀，報４１１﹒

６銀；友邦（０１２９９）跌近１巴仙，報６９﹒６５銀；大象（００００５）跌不足半巴仙，

報３８﹒７銀；建行（００９３９）揚不足半巴仙，報６﹒０２銀。



＊期油再炒上三桶油變強，奮力救經濟金佬唔閉翳＊



晏晝紐約期油價格反彈力度愈嚟愈勁，最高見過每桶１５﹒８９美金，急飆逾１５巴仙，三

桶油梗係借勢再炒高啦！中石油（００８５７）收跳近１巴仙，報２﹒７銀；中海油（００８８

３）抽高逾２巴仙，報８﹒４４銀。外媒有消息話，中石化（００３８６）同新加坡石油交易商

興隆貿易公司磋商，想收購興隆石油倉儲碼頭嘅股權，唔通啲油真係搵到位擺？今日隻佬都有踼

高兩格，報３﹒７８銀。

而家好多國家出盡法寶，放水救企業救經濟，撐住唔畀孖屐冧，好似歐盟就討論推出１７﹒

１６萬億港紙刺激經濟計劃嘅可行性。而唔少人都預期花旗國會有更多措施出台，以緩和為防疫

實施嘅封閉措施所帶嚟嘅衝擊，金價上試緊１７２０美金，山東黃金（０１７８７）跳近１巴仙

，報２２﹒３銀；紫金礦業（０２８９９）抽高逾３巴仙，報３﹒４２銀；相關嘅ＳＰＤＲ金Ｅ

ＴＦ（０２８４０）跳高逾１巴仙，報１２５４銀；不過恆興黃金（０２３０３）碌低逾１巴仙

，報２﹒１９銀。



＊中電信績好股價飛高高，私隱好重要手機佬慘叫＊



中電信（００７２８）公布，今年首季純利約５８﹒２２億人仔，按年無咗２﹒２巴仙，都

仍然高過孖屐預期嘅５０﹒６３億人仔，隻佬走高近２巴仙，報２﹒５９銀。中聯通（００７６

２）炒高逾２巴仙，報５﹒０１銀；中移動（００９４１）升１格，報６１﹒５銀。香江代表方

面，香江寬頻（０１３１０）出中期績，截至今年２月底止，中期純利跪低逾３４巴仙，個價都

無咗近２巴仙，報１２﹒８６銀。

有報道話蘋果承認，ｉＰｈｏｎｅ同ｉＰａｄ嘅ｅｍａｉｌ應用程式有漏洞，花旗國手機安

全取證公司話呢個漏洞可能已允許存取程式入面嘅任何機密內容。嚇到班手機設備佬繼續潛水，

舜宇（０２３８２）碌低近１巴仙，報１０６銀；瑞聲（０２０１８）跣低逾１巴仙，報３６﹒

４５銀。瑞信上調咗比亞迪電子（００２８５）目標價，今日收彈逾４巴仙，報１６﹒７８銀。

通達（００６９８）跳２巴仙，報０﹒５１銀；丘鈦科技（０１４７８）滑逾１巴仙，報８﹒６

６銀。



＊蝕錢唔緊要大行嚟撐腰，利好消息多藥佬笑呵呵＊



濠賭佬本日表現標青，金沙（０１９２８）雖然首季轉盈為虧，勁蝕１﹒６６億美金，但係

其主席就預期５月下旬及６月馬交會「解封」，各大行同樣祝福濠賭前景。銀娛（０００２７）

抽升近４巴仙，報５０﹒４５銀，係全日表現最好藍戰士；金沙漲３巴仙，報３１﹒５５銀；永

利澳門（０１１２８）同美高梅（０２２８２）升近２巴仙，分別報１３﹒５６銀及９﹒２３銀

；新濠國際（００２００）揚不足半巴仙，報１４﹒２８銀。

今日藥佬同樣表現出色，麗珠醫藥（０１５１３）獲大摩升價，全日彈３巴仙，報３４﹒８

銀；而復星醫藥（０２１９６）獲批發行５０億人仔債券，漲超２巴仙，報２９﹒６５銀；另外

，尋日折讓集資遭拋售嘅翰森製藥（０３６９２）反彈７巴仙，報３０﹒５５銀；中生製藥（０

１１７７）揚近２巴仙，報１１﹒２６銀；石藥集團（０１０９３）升近１巴仙，報１５﹒９４

銀。請請！



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