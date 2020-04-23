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即市新聞

23/04/2020 09:18

【新冠肺炎】法盛資管料下半年環球經濟呈Ｕ形彈

　　環球經濟受疫情重創，法盛投資管理（Ｎａｔｉｘｉｓ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　
Ｍａｎａｇｅｒｓ）全球市場策略主管Ｅｓｔｙ　Ｄｗｅｋ表示，未來環球將會推出多刺激政策
救市，同時估計各央行將繼續無上限放水。
　　她指，基本情況為未來２個月各國將會開始放寬封城限制，下半年經濟逐步復甦至２０２１
年，惟相信是「Ｕ形」反彈，而非「Ｖ形」。

＊醫療保健科技板塊成疫情贏家＊

　　她指，醫療保健、大部分科技板塊為疫情贏家，輸家則是商業房地產、旅遊、娛樂以及食肆
等板塊。
　　Ｅｓｔｙ　Ｄｗｅｋ指，新興市場目前估值平，具吸引力，並料會維持一段時間，難言是否
已見底，但她相信中國會屬新興市場的推動力，看好新興亞洲市場多元資產。
　　她指，中國已陸續重啟經濟活動，雖然首季零售數據表現遜預期，但相信中線將會回穩，而
Ａ股更是疫情下其中一個贏家，債券市場亦較具韌性。她認為，未來需留意（１）中美關係，該
較為取決於美方行動，及（２）去全球化進程。
　　國際油價暴跌，６月紐約期油跌至１０美元水平。Ｅｓｔｙ　Ｄｗｅｋ表示，油價下跌主因
市場對儲存空間的憂慮仍然攀升，另一邊廂，更重要的問題是全球需求不足，油組減產不足以平
衡目前面對的危機，故油價短時間內持續受壓，料能源股亦會是波動。《香港經濟日報》

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