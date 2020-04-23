紐約期油急彈，港股反覆升８３點收２３９７７，兩萬四得復失

《經濟通通訊社２３日專訊》國際油價回升，加上市場憧憬美國開始重啟經濟，隔晚美股道

指升２％，港股早市靠穩。恆指高開９０點後，升幅曾擴大至２１４點見２４１０７點，已經是

全日高位。但美期曾回吐過百點，港股升至１０日線（約２４１２３）遇上阻力即回吐，一度倒

跌８７點見２３８０６點，半日反覆收升５４點。

午後紐約期油升幅擴大至近１５％，推動大市升勢略為回順，但未能突破早上高位。及後道

指期貨再度轉跌，加上中國股市偏軟，恆指尾市升幅收窄，最終全日升８３點或０﹒３５％，收

報２３９７７，兩萬四大關得而復失。主板成交９６５﹒４４億元變動不大。國企指數報

９７０３，上升３３點或上升０﹒３５％。

Ａ股走低，上證綜指報２８３８，下跌５點或下跌０﹒１９％；深證成指報１０５６４，下

跌５３﹒１５點或下跌０﹒５０％，兩市全日成交６７０６億元人民幣增加１０﹒７％。

重磅藍籌股個別發展，惟升跌幅度不大，騰訊（００７００）靠穩升０﹒５４％，報

４１１﹒６元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒６４％，報６９﹒６５元；匯控（００００５）

未有隨大市反彈，跌０﹒３９％，報３８﹒７元；中移動（００９４１）升０﹒０８％，報

６１﹒５元；港交所（００３８８）升０﹒７４％，報２４４﹒４元；建行（００９３９）升

０﹒１７％，報６﹒０２元。



＊原油價格反彈，Ｆ三星原油期急彈９％＊



國際油價回升，隔晚紐油勁彈近兩成，今日石油股及相關ＥＴＦ都有反彈。上日急瀉四成六

的Ｆ三星原油期（０３１７５），今日急反彈８﹒９４％，報１﹒９５元；ＦＧＸ原油

（０３０９７）升６﹒６７％，報１﹒７６元。「三桶油」同樣造好，中海油（００８８３）升

２﹒４３％，報８﹒４４元；中石油（００８５７）升０﹒７５％，報２﹒７元；中石化

（００３８６）傳洽購興隆石油倉儲碼頭股權，全日走高０﹒５３％，報３﹒７８元。大和發表

報告，首次給予中海油服（０２８８３）「跑贏大市」評級，目標價６﹒３元，股份收升

１﹒８９％，報５﹒９４元；安東油服（０３３３７）首季新增訂單減少１９﹒８％，股份收市

仍升１﹒０５％，報０﹒４８元。

濠賭股方面，金沙中國（０１９２８）母企金沙集團管理層稱，包括澳門在內的亞洲博彩業

務，在新冠肺炎疫情紓緩後將可望迅速復甦，金沙中國全日升２﹒７７％，報３１﹒５５元；銀

娛（０００２７）漲３﹒５９％，報５０﹒４５元，為表現最佳藍籌；永利澳門（０１１２８）

亦漲１﹒８％，報１３﹒５６元；美高梅（０２２８２）升１﹒６５％，報９﹒２３元；新濠

（００２００）升０﹒２８％，報１４﹒２８元；不過澳博（００８８０）下滑０﹒６４％，報

７﹒７５元。

中資電訊及相關股普遍向上，中移動微升之外，聯通（００７６２）漲２﹒２４％報

５﹒０１元；中國電信（００７２８）首季純利按年跌２﹒２％，但仍高於市場預期，３月移動

用戶回復淨增長達６１５萬戶，股價收升１﹒５７％，報２﹒５９元；中國鐵塔（００７８８）

升１﹒１６％，報１﹒７４元。



＊醫藥股造好，平醫多日破頂後終回吐＊



陸續有消息傳出不同藥廠就新冠肺炎測試劑或疫苖開發有令人鼓舞進展，醫藥股跑出，復星

醫藥（０２１９６）與德企ＢｉｏＮＴｅｃｈ就新冠疫苗展開人體試驗，收市揚２﹒２４％，報

２９﹒６５元；中生製藥（０１１７７）漲１﹒６２％，報１１﹒２６元；石藥（０１０９３）

微升０﹒７６％，報１５﹒９４元；翰森（０３６９２）急漲６﹒８２％，報３０﹒５５元；李

氏大藥廠（００９５０）彈升５﹒４８％，報３﹒６６元；潤藥（０３３２０）旗下子公司華潤

雙鶴兒科領域產品「斐童」昨日（２２日）正式上市，收升１﹒２３％，報４﹒９３元。

新經濟股逆市現回吐。連續７日創新高的平安好醫生（０１８３３）跌２﹒５３％，報

１１１﹒８元；美團點評（０３６９０）跌１﹒２８％，報１００元；阿里巴巴（０９９８８）

跌０﹒５８％，報２０４﹒４元。天貓聯合阿里健康及合作夥伴推出核酸檢測預約服務，首批上

線北京、上海、廣州等１０個城市，最快一天可獲取電子報告。阿里健康（００２４１）盤中高

見１９﹒９８元，連續５日破頂，收市仍彈３﹒４８％，報１９﹒６元。

上海鼓勵消費者買新能源汽車，計劃向車主給予充電補貼，比亞迪（０１２１１）股價造好

升２％，報４３﹒２５元；吉利（００１７５）亦升０﹒７％，報１１﹒４８元；北汽

（０１９５８）漲１﹒２９％，報３﹒１４元；華晨（０１１１４）走高０﹒５９％，報

６﹒８６元；廣汽（０２２３８）卻跌０﹒９４％，報６﹒３４元；長汽（０２３３３）下滑

１﹒２１％，報４﹒９元。（ｃａ）

